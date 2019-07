Montélimar : un divorce à plus d'un million d'euros

Montélimar, France

Les conseillers communautaires ont approuvé lundi soir le protocole d'accord entre l'agglomération et la SODEC. L'agglomération devra verser sous quinze jours la somme d'un million 100.000 € à la SODEC.

Le président de l'agglomération se justifie

Franck Reynier, maire de Montélimar et président de l'agglomération a rappelé le contexte. La zone commerciale nord, c'était un contre projet à l'éventuelle zone commerciale qui devait se faire à Donzére.

Les commerçants de Montélimar sont venus me voir pour contrer le projet de Donzère explique Franck Reynier.

Et puis le président explique que par la suite, il a voulu se recentrer sur le centre-ville de Montélimar et que donc il a abandonné le projet Envol, le nom de la zone commerciale nord. La suite, c'est un protocole d'accord négocié entre les services de l'agglomération et la SODEC qui a abouti à cette somme. Pour Franck Reynier il valait mieux négocier un accord plutôt que d'aller au tribunal.

L'opposition vote contre

La version développée par l'opposition est un peu différente. Le président de l'agglomération a du céder devant le tollé des commerçants contre cette zone commerciale nord. Peu importe, désormais tout le monde est d'accord pour que cette zone ne se fasse pas. Mais l'opposition demande des justificatifs : pourquoi une somme de un million 100.000 € ? Comment la justifier? Où sont les factures de la SODEC qui permettrait de justifier cette somme? L''opposition n'a pas obtenu de réponse.