Un rapport inquiétant sur les risques psychosociaux dans l'entreprise Amazon à Montélimar a été présenté, ce vendredi, à la CFDT. D'après cette étude, 70% des sondés déclarent être en état de stress au travail et 74% disent ressentir des douleurs qu'ils pensent dues à leur travail.

Ce rapport du cabinet Syndex avait à l'origine été demandé par le CHSCT concernant les risques psychosociaux liés au travail réalisé sur la plateforme logistique d'Amazon à Montélimar, dans la Drôme, qui compte près de 800 salariés en CDI. Cette étude s'appuie sur des témoignages des employés. 256 salariés ont répondu à des questionnaires et des entretiens ont été réalisés, de février à avril dernier. Cela donne un rapport, étayé, de 217 pages.

"Une preuve des mauvaises conditions de travail" pour la CFDT

Julien Vincent est délégué central CFDT sur le site montilien d'Amazon. Le rapport lui a été présenté ce vendredi. "_Les 3/4 des salariés déclarent ressentir des douleurs physiques liées à Amazon, 44 % des salariés vont chez le médecin à cause d'Amazon_, les chiffres parlent d'eux-mêmes", explique le syndicaliste qui travaille sur le site de Montélimar depuis 2010. D'après ce rapport que France Bleu Drôme Ardèche a pu consulter, 70% des salariés sondés ont déclaré être en état de stress au travail.

"On a l'impression d'être des robots chez Amazon, c'est le chiffre, le chiffre,le chiffre"

"On a enfin des preuves, c'est intéressant, on espère que ça va faire changer les choses et réagir la direction" explique Julien Vincent.

La direction dit prendre "les commentaires de ses salariés très au sérieux"

La direction d'Amazon, elle, ne souhaite pas s'exprimer au micro de France Bleu Drôme Ardèche mais elle nous rappelle qu'elle compte 5.500 salariés en CDI en France. "La sécurité et la santé de nos collaborateurs sont nos priorités. Amazon veille à offrir un environnement de travail sûr et agréable à ses collaborateurs, avec des salaires compétitifs et divers avantages sociaux dès l’embauche. En 2018, Amazon a été nommé par Glassdoor dans le top 10 des meilleurs employeurs en France.".