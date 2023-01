Montfaucon-en-Velay : un sous-traitant automobile s'allie à Stellantis pour négocier le virage à l'électrique

France Bleu Saint-Étienne Loire : comment est-ce qu'on arrive à décrocher un si gros contrat avec un géant de l'automobile mondiale comme "Stellantis" (issu de la fusion de Fiat Chrysler Automobiles et du Groupe PSG) depuis un petit bourg de 1200 habitants comme Montfaucon ?

Marc Mougenot : on fait partie d'un groupe international, Linamar. C'est un groupe canadien, familial, qui a 60 entreprises dans le monde, et deux entreprises spécialisées dans l'usinage en France, à Saint-Chamond et Montfaucon-en-Velay. On effectivement décroché sur l'un et l'autre des deux sites des projets conséquents avec "Stellantis"

Votre partie du boulot, c'est de fabriquer des arbres de transmission. À quoi ça ressemble exactement et à quoi ça sert ?

Un arbre de transmission, ça ressemble à des cylindres d'une trentaine de centimètres avec des roues dentées. C'est ce qui sert à changer à changer les vitesses sur une voiture. C'est la pièce qui permet la transmission dans une boîte de vitesse.

Un arbre de transmission fabriqué sur le site de Linamar Montfaucon transmission - Linamar

Quelle différence entre les arbres de transmission que vous fabriquiez jusqu'à présent pour des voitures thermiques et ceux que vous devez réaliser pour des véhicules électriques ? Il va falloir vous adapter ?

Un véhicule électrique a cette caractéristique qu'il faut qu'il soit silencieux. Donc en fait, notre niveau de qualité est extrêmement plus précis sur ce type de pièces. On est vraiment sur l'ordre du micron.

On vous demande plus d'un million de pièces sur les six prochaines années. Vous investissez 12 millions d'euros pour créer quatre nouvelles lignes de production. Est-ce que vous allez, en plus, devoir recruter ?

On recherche presque 50 personnes d'ici deux ans, avec une grosse vague d'embauches. Sur cette année, on a plus d'une trentaine de postes de conducteurs d'installations opérateurs. On a également des postes de chef d'équipe, de maintenance, des techniciens de production ou méthodes. En fait, on recrute dans un peu tous les domaines sur sur cette année et l'année prochaine.

La construction de voitures thermiques sera interdite en Europe d'ici dix ans. C'est le moment pour vous de prendre le virage de l'électrique ?

On a déjà commencé, on produit déjà plusieurs pièces pour les véhicules hybrides et notre souhait, effectivement, c'est de réussir cette transition vers l'hybride et l'électrique dans les prochaines années. (NDLR : l'entreprise espère une augmentation de 40% de son chiffre d'affaire sur six an avec le passage à l'électrique)

