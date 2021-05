Montoir-de-Bretagne : Greenpeace bloque un entrepôt de soja

Des militants de Greenpeace bloquent depuis lundi matin 5h30 un entrepôt de soja sur le port de Montoir-de-Bretagne. Des activistes se sont enchaînés aux grilles de l'entreprise et affirment avoir bloqué le tapis roulant sur lequel sont acheminées les cargaisons débarquées des cargo. Selon Greenpeace, sur les trois millions de tonnes de soja importées chaque année en France, plus de la moitié est débarquée dans le port de Saint-Nazaire au terminal céréalier de Montoir.

Vérifier la provenance

L'organisation écologiste considère que la culture du soja est l'une des principales causes de déforestation massive en Amérique du Sud. La production est pour nourrir les animaux dans les élevages, les porcs et les volailles notamment. Greenpeace ne cherche pas à interdire l'importation de soja mais dénonce "l'inaction du gouvernement", elle attend de lui davantage de contrôles. Pour Cécila Lebas, responsable de la campagne forêt à Greenpeace, "il s'agit de vérifier que le soja importé en France n'a pas contribué à la déforestation en Amazonie et ailleurs en Amérique latine"