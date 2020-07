Montoir-de-Bretagne : plus de 100 manifestants devant Airbus contre les suppressions de postes

À l'appel de la CGT, des syndicalistes et des salariés d'Airbus ou de sous-traitants du constructeur aéronautique se sont rassemblés devant le site de Montoir-de-Bretagne, ce mercredi entre midi et 14 heures.

Ils dénoncent des centaines de suppressions de postes, chez Airbus comme chez plusieurs sous-traitants en Loire-Atlantique. Plus de 100 personnes ont manifesté à l'appel de la CGT, devant le site du constructeur aéronautique, à Montoir-de-Bretagne, ce mercredi, entre midi et deux.

Il y a un effet d'aubaine avec la crise sanitaire."

- Régis Belliot, secrétaire du syndicat CGT Airbus à Saint-Nazaire

Airbus a annoncé la suppression prochaine de 386 postes sur le site de Saint-Nazaire ; des centaines de postes doivent aussi être supprimés chez des sous-traitants. "Quand on discute avec les salariés, ils ne comprennent pas, affirme Tony Raimbault, délégué CGT à Airbus Saint-Nazaire, _l'État a dit qu'il allait mettre 15 milliards dans la filière aéronautique. Dans les petites entreprises, ils n'ont pas l'impression de voir cet argent._"

Pour Régis Belliot, secrétaire du syndicat CGT Airbus à Saint-Nazaire, il y a un effet d'aubaine avec la crise du covid 19 : "il y a trois mois, on était une entreprise florissante, et même si le carnet de commande existe toujours aujourd'hui, on met l'entreprise par terre et des annonces de suppressions de postes arrivent automatiquement".