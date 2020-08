Montpellier fait le plein de touristes en ce mois d'août

Tous les voyants sont au vert à Montpellier pour le tourisme en ce mois d'août. Hôtels et restaurants font le plein. Des touristes français qui viennent chercher .... le frais ! et les activités d'extérieures pour limiter les risques liés au Covid-19.

Plus une chambre d’hôtel disponible à prix raisonnable à Montpellier en ce mois d'août

C'est la bonne nouvelle de cet été 2020 à Montpellier pour l'activité économique, les touristes sont bien présents dans la ville. Tous les indicateurs le montrent : les réservations d'hôtels, les AirBnB, les restaurants et les activités touristiques.

Vincent, étudiant en droit à Aix-en-Provence, aurait dû partir à l'étranger, il a finalement choisi de passer ses vacances à Montpellier : "Avec le virus on ne sait jamais à quoi s'attendre, alors on a préféré rester en France"

Aux infos les gens voient qu'il fait moins chaud ici que dans le nord ! Ils viennent chercher la fraîcheur

Sur les sites de réservations en ligne, les dernières chambres s'arrachent . Booking.com, indique que plus de 95 % de logements de la ville sont déjà réservés. A l'hôtel du Mistral, Christophe Bonnafoux affiche complet "la ville est archi-complète, il faut aller au delà de 30 kilomètres pour trouver une chambre. Il faut dire qu'on voit aux infos qu'il fait plus chaud dans le nord que dans le sud, donc beaucoup se disent qu'ils vont venir chercher un peu de fraîcheur à Montpellier". En juillet son taux de remplissage était le même que l'an dernier, et en août ce sera bien meilleur.

Les touristes se décident au dernier moment

Même chose sur Airbnb. Alexandra Butthion-Rivière loue une des ses chambres, l'année dernière, à la même période, elle n'avait personne. "ce sont des réservations qui se font à la dernière minute, trois quatre jours avant la date, et ça n'arrête pas. Ce sont surtout des touristes français"

Les carnets de réservation dans les bons restaurants sont aussi complets

Dans les restaurants aussi les terrasses affichent complets ! Michaël Dior patron du Grillardin à Montpellier le constate tous les jours : "J'ai fait un bien meilleur mois de juillet cette année que l'année dernière. Et le mois d'août c'est déjà 30 à 50 % de plus que l'an dernier. Certains restaurants sur la place ont tous les soirs leurs carnets de réservation complets alors que les autres années ils n'en avaient pas. Ce sont des touristes français mais aussi du Benelux. La distanciation des tables est un atout majeur pour attirer du monde"

Ces touristes vont au restaurant mais cherchent aussi des loisirs de plein air pour éviter tout risque lié au Covid-19. Mireille Carniel Fabre de l'Observatoire du Tourisme de l'Hérault "On sent qu'il y a une forte fréquentation en extérieur, des endroits où l'on peut profiter sans être trop concentrés".

