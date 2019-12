Retraites : ils ouvrent des cadeaux pour protester contre la réforme

Montpellier, France

Une centaine de personnes étaient sur la place de la Comédie de Montpellier ce mardi à la mi-journée. Enseignants, cheminots et gilets jaunes se sont réunis pour ouvrir des cadeaux un peu spéciaux : certains favorables au patronat, d'autres "empoisonnés" pour les plus précaires.

C'est Samuel, chercheur en biologie, qui a proposé cette idée de cadeaux : "On dit tout le temps que Macron fait beaucoup de cadeaux aux plus riches et comme c'est la saison des cadeaux, on s'est dit qu'on allait les matérialiser", explique-t-il. Il y a les "vrais cadeaux, faits au Medef ou aux actionnaires, et les cadeaux empoisonnés" pour les plus précaires.

Les "cadeaux" étaient destinés aux enseignants, aux femmes mais aussi aux fonds de pension et au patronat © Radio France - Claire Guedon

"Ce sont des cadeaux qui symbolisent les deux poids deux mesures de ce gouvernement", s'indigne Hélène, enseignante à Montpellier. Elle a répondu à l'appel de ses collègues et est venue avec trois paquets : un pour les policiers, "qui ont vu leur régime spécial maintenu, ce qui montre bien l'ironie de cette réforme qui n'est plus si universelle que cela" ; un pour les fonds d'investissement : "Beaucoup de retraités vont se tourner vers eux pour avoir des complémentaires privées" ; et le dernier aux femmes, "les grandes perdantes de cette réforme, comme tous ceux qui ont des carrières heurtées".