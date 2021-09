La mairie de Montpellier veut encadrer les loyers locatifs "dès l'été 2022"

Tout comme Bordeaux et Lyon, Montpellier va à son tour expérimenter l’encadrement des loyers pour contrôler la flambée des prix de l'immobilier. L'annonce a été confirmée par la ministre du logement Emmanuelle Wargon, vendredi 3 septembre. La Ville de Montpellier ne veut pas perdre de temps et se donne pour objectif, démarrer à l'été 2022.

La mesure figurait parmi les sept mesures emblématiques du "bouclier social" porté par le maire Michael Delafosse. L'acceptation de sa candidature n'est en aucun cas une fierté pour Maryse Faye, l'élue en charge du dossier. "Cela veut dire que l'on répond aux critères. On a une population qui a un pouvoir d'achat faible, un taux de pauvreté dans le centre-ville de 26,6%, contre 14,7 % en France. On est quand après Paris et Nice, la ville la plus cher en terme de loyer". Le loyer médian est aujourd'hui de 13.2 euros par mètre carré dans le centre-ville.

Avec cette mesure, la mairie veut changer la donne. "Avec cette mesure, on est armé pour offrir une possibilité de se loger dignement", ajoute, Maryse Faye, adjointe à l'urbanisme durable et la maitrise foncière de la Ville

Une mesure urgente

"Cette mesure, nous aurions dû l'appliquer dès novembre 2018. En arrivant à la mairie, nous nous sommes rendu compte que cette demande n'avait pas été fait auprès du ministère, donc nous avons candidaté à la dernière minute, d'où notre volonté d'aller vite", assure l'élue. Et pour aller vite, ils veulent aller vite. La municipalité a décidé de lancer le dispositif dès ce mois de septembre.

La première étape consiste selon la mairie a recensé tous les logements locatifs de la ville. La tâche sera réalisée ainsi par l'ADIL 34, l'Association départementale de logement de l'Hérault qui sera subventionné pour cela. Ce recensement permettra ainsi de définir un loyer moyen via un arrêté préfectoral. Mais ce loyer dépendra de plusieurs choses : la taille du logement, son état et le secteur de la ville où il se situe.

Un encadrement des loyers dès l'été 2022

Ensuite, cela sera au tour des propriétaires de logement locatifs de faire le reste et donc réajuster, s'il le faut, leur loyer à condition qu'ils louent pour la première fois leur bien, en cas de relocation ou encore de renouvellement de bail, à partir de l'été 2022, selon la mairie. Ces propriétaires devront ainsi réajuster leur loyer dans une fourchette compris entre -30 % et + de 20 % du loyer de référence définit par l'ADIL. Encore faut-il qu'ils jouent le jeu. "S'ils refusent, le préfet sera saisi. Une injonction de baisser ses prix sera envoyée au propriétaire. Et si le propriétaire ne s'exécute pas, il recevra une amende", précise Maryse Faye. Une amende dont le montant reste encore à déterminer.