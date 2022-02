Montpellier : la Maison des Relations internationales va devenir un lieu de collecte des dons pour l'Ukraine

La ville de Montpellier se veut solidaire avec l'Ukraine. Le drapeau bleu et jaune a été hissé au niveau de l'hôtel de ville, la ville veut désormais organiser une collecte de dons. La Maison des Relations internationales va être mise à disposition pour devenir un lieu de collecte d’aides humanitaires, et un point d’information et d’accompagnement des ressortissants ukrainiens dans leur lien à l'Ambassade.

Des médicaments, des vêtements, des jouets

Dans un premier temps, la Maison des Relations internationales va accueillir ce lundi matin les ukrainiens qui souhaitent se constituer en association et préparer leurs prochaines actions. Une collecte de dons va se mettre en place sur place. Des habitants de la métropole ont déjà contacté Clare Hart, vice-présidente à la métropole de Montpellier, déléguée au rayonnement international pour proposer leur aide : "Nous avons une réelle onde de solidarité venant de tous les côtés. Nous avons une population engagée qui nous contacte sur les réseaux sociaux pour apporter de l'aide. Une solidarité qui s'exprime avec des messages du type, j'ai envie de donner et d'apporter des couvertures, jusqu'à j'ai une chambre je souhaite accueillir des réfugiés qui pourraient arriver à Montpellier. C'est très large et ca montre la générosité de Montpellier en temps de difficulté à l'étranger."

Ils ont besoin de doliprane, de pansements, des vêtements et des couvertures. Clare Hart, vice-présidente à la métropole de Montpellier

En accord avec l'ambassade d'Ukraine à Paris, la ville de Montpellier lance un appel aux dons avec une liste très précise des besoins pour le peuple ukrainien. Clare Hart, conseillère municipal et déléguée au rayonnement international et à la coopération européenne à la Métropole nous détaille les différents besoins : "Sur cette liste, il y a beaucoup de médicaments en passant par du doliprane, des pansements. On a aussi une demande de vêtements, de couvertures. Il y a aussi besoin de jouets, de livres pour les enfants. C'est terrible, on voit sur les images à la télévision, certains perdent tout donc ils ont besoin d'accompagner leurs enfants. Il y a beaucoup de choses sur cette liste qui peut évoluer. C'est important de faire passer ce message à la population ukrainienne qui est dans la souffrance, en leur disant on est là à vos côtés, on peut pas arrêter la guerre c'est la diplomatie qui doit se jouer mais on peut être là pour vous à notre niveau, au niveau Montpelliérain."

La Maison des Relations internationale sera ouverte à tous, sur toutes les questions liées à l'Ukraine, à la collecte de dons mais aussi à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Une délibération sera également proposée lors du prochain Conseil municipal, une fois les dispositifs d'aides humanitaires stabilisés, afin d'apporter un soutien matériel et financier aux populations touchées et déplacées par le conflit.