Montpellier : la Métropole se mobilise contre les noyades

La Métropole de Montpellier veut lutter contre les noyades. À la piscine olympique Angelotti de Montpellier a débuté la 9ème édition de la prévention des noyades. L'objectif est d'apprendre aux enfants à nager et les gestes nécessaires en cas de noyade. Deux stages sont mis en place pour les enfants du 25 avril au 30 mai.

Bilel a dix ans, il pratique la natation depuis deux ans et avec ses amis du centre aéré, il enchaîne les ateliers dans les bassins de la piscine olympique. Il a découvert le secourisme. "Il y avait quelqu'un qui faisait semblant de se noyer et on devait le chercher, l'attraper avec un bouée et le ramener au bord." Bilel a brillamment réussi l'exercice et il en est fier. "Avant je ne savais pas nager, et mon cousin a une piscine et tout le monde venait chez lui pour se baigner mais moi je ne pouvais pas. Maintenant je peux faire ce que je veux comme je sais nager."

Dans un autre groupe, Mérième, neuf ans, écoute les consignes avant d'aller à l'eau. Pour elle savoir nager c'est très important. "Si jamais je me noie, c'est un peu triste et surtout si je n'arrive pas à respirer, ça me ferait bizarre", explique-t-elle. Laurence Doladille est maître-nageur depuis 25 ans, même si les enfants savent nager, elle le martèle, il faut une surveillance constante. "On ne laisse jamais un jardin, une piscine hors-sol sans surveillance même pour répondre au téléphone ou aller répondre à un voisin à la porte d'entrée. _Un enfant peut se noyer en moins de vingt secondes_."

La crise sanitaire aggrave la situation

Avec la fermeture des piscines pendant la crise sanitaire, Mérième n'a pas pu à la piscine. La petite fille pratique la natation depuis cinq ans et pour elle, la situation était difficile à vivre. _"_Je ne pouvais plus nager et j'étais un peu triste parce que j'aime beaucoup l'eau." La perte d'aisance dans l'eau depuis la crise sanitaire, la maître-nageur Laurence Doladille la constate depuis la reprise. "Les enfants ont été éloignés des bassins pendant près de deux ans, on sent vraiment la différence, ils ont manqué deux années d'apprentissage fondamental de la natation et deux ans c'est énorme sur les premiers apprentissages."

Pour lutter contre cette régression, la Métropole met les bouchées doubles comme l'explique le vice-président délégué aux politiques sportives Christian Assaf, "à la fois pendant les vacances d'été et les vacances scolaires nous allons mettre à disposition aux abords des plages et dans les quartiers des bassins pour faire en sorte que tous les enfants puissent avoir les rudiments pour pouvoir se sauver d'une noyade."

La noyade, première cause de mortalité

Le département de l'Hérault est le quatrième département le plus touché par les noyades accidentelles. En France, 250 noyades mortelles ont eu lieu entre le 1er juin et le 31 août 2021. La noyade est d'ailleurs la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

Selon un rapport de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, en 2021, les deux catégories d'âge les plus représentées sont les enfants de 0 à 6 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus.

Pour plus de renseignement sur les stages, rendez-vous sur le site de la Métropole.