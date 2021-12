La population de Montpellier a augmenté de 1.4 % par an ces 6 dernières années, c'est la ville de plus de 100 000 habitants la plus attractive de France. Le département de l'Hérault affiche une croissance démographique de +1.2 % par an et se classe troisième département le plus dynamique.

Montpellier reste la ville la plus attractive de France, 4 000 habitants de plus chaque année selon l'INSEE

Au 1er janvier 2019, selon l'INSEE 1 175 623 personnes vivaient dans le département de l'Hérault. C'est 83 000 habitants de plus qu'en 2013 . Ces six dernières années, la population a donc augmenté en moyenne de 1.2 % chaque année (14 000 habitants de plus chaque année). Cette hausse est due à ce qu'on appelle l'excédent naturel (il y a plus de naissances que de décès) mais elle est surtout le résultat d'un solde migratoire positif (il y a plus d'arrivées que de départ). L'Hérault est ainsi le troisième département le plus dynamique de France derrière la Haute-Garonne et la Gironde et à égalité avec la Haute-Savoie et la Loire-Atlantique.

La croissance démographique se concentre, sans surprise, dans la moitié du département proche du littoral. Elle est particulièrement forte dans les agglomérations d'Agde et Montpellier.

La Métropole de Montpellier gagne 7 300 habitants chaque année, dont 4 000 pour la seule ville de Montpellier. La commune de Castelnau le Lez est celle dont la population augmente le plus (+ 4% par an, soit près de 800 habitants de plus chaque année). Celle de Lattes augmente aussi fortement (+1.7 %) alors que dans le précédent recensement 2008-2013, la population baissait de 0.7 % chaque année.

La population de l'agglomération d'Agde augmente aussi très fortement : +2.7 % par an entre 2013 et 2019 (720 habitants de plus par an). Une augmentation due exclusivement au solde migratoire, autrement dit au fait qu'il y a plus d'arrivées que de départs.

La population des agglomérations de Lunel et Béziers augmentent légèrement, en revanche celle de l'agglomération de Sète stagne, la ville de Sète a même perdu de habitants entre 2013 et 2019 (moins 400)

Evolution de la population dans l'Hérault entre 2013 et 2019 - INSEE

L'Occitanie compte près de 6 millions d'habitants dont 1 million pour l'agglomération de Toulouse et 458 000 pour l'agglomération de Montpellier