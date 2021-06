Montpellier va réguler les locations Airbnb dans la Métropole

La métropole de Montpellier s'attaque aux locations Airbnb pour lutter contre la concurrence que fait la plateforme aux hôtels...L'objectif est réguler l'utilisation de la plateforme de location de logements en ligne.. Une délibération sera adoptée lundi en conseil de métropole pour réduire à 120 jours par an la location par Airbnb et augmenter la taxe de séjour pour ces résidences meublés. On estime qu'il y a sur l'aire urbaine du littoral 11 000 logements AirBNB pour 4500 chambres d'hôtel, "cela représente une concurrence déloyale pour nos hôtels" selon Michaël Delafosse.

120 jours par an maximum pour un logement Airbnb

Ceux qui souhaitent mettre un logement en Airbnb devront s'enregistrer sur une plateforme qui sera prochainement mis en ligne. La taxe de séjour est augmentée de 5 % sur ces résidences locatives meublés et des agents de contrôle seront là pour vérifier que les propriétaires ne dépassent pas le quota de 120 jours par an.

L'ubérisation de la société, je dis stop - Michaël Delafosse

Dans le cas contraire, l'amende pourra atteindre les 10 000 euros, " ce sera le cas, précise le président de la Métropole, si un logement qui devait être en Airbnb pour quelques nuitées devient exclusivement professionnel. L'ubérisation de la société, je dis stop".

Des contrôles renforcés pour assurer un bon voisinage

Les polices municipales contrôleront ces logements en cas de nuisances sonores. Ce sera le cas dans un premier temps à Montpellier et Lattes, explique Cyril Meunier, le maire de Lattes, "certaines villas avec piscine deviennent des lieux de fêtes jusqu'à 4 heures du matin alors que les voisins travaillent, ça ne peut plus durer."

Lutte contre la concurrence déloyale faite aux hôteliers

Pour les hôteliers, cet encadrement est "une très bonne nouvelle" ss félicite Camille Galtier, propriétaire d'un petit hôtel de 20 chambres à Montpellier et vice-président du club hôtelier du Grand Montpellier. Pour lui, Airbnb est une "concurrence déloyale, _si vous mettez sur un terrain de sport une équipe qui a des règles et l'autre qui n'en a pas, vous vous doutez bien de celle qui gagne_. et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, nous payons des charges et des impôts, Airbnb non, c'est ce qui explique aussi la différence de prix".

Michaël Delafosse, président de la métropole de Montpellier Copier