La ville de Montreuil inaugure un incubateur d'entreprises pour les réfugiés

Montreuil, France

C'est un dispositif inédit en France : un incubateur d'entreprises destiné exclusivement aux réfugiés a été inauguré ce mercredi 19 juin à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Conseils d'experts

Le bâtiment de 120 mètres carrés, situé rue Lebour près du métro Robespierre, dispose de bureaux, d'ordinateurs, de salles de travail pour les réfugiés qui souhaitent créer et développer leur entreprise. Ils pourront compter sur le soutien et le coaching d'entrepreneurs locaux qui leur donneront des conseils de marketing et les parraineront.

Une formation de neuf mois

La première promotion, de 15 réfugiés, sera recruté en septembre prochain après sélection. Chaque candidat devra présenter son projet devant un jury de professionnels. Les heureux élus commenceront leur formation qui doit durer neuf mois.

C'est l'association La Ruche, qui gère plusieurs autres incubateurs, qui encadrera cette nouvelle structure. Une autre promotion devrait être recrutée dans la foulée puisque l'incubateur est un dispositif permanent.

Profiter des compétences

Le coût de la structure est de 300 000 euros par an, financé à 90% par les partenaires privés (Generali France, BNP Paribas). Pour Frédérique Malefant, responsable du développement des programmes de la fondation Human Safety Net, notre économie a tout à gagner en donnant une chance à ces réfugiés, "qui viennent avec leurs compétences, qui ont fait preuve de courage, de prise d'initiative, de résilience" et "toutes ces qualités nécessaires à entrepreneuriat", conclut celle qui a portait le projet depuis un an.