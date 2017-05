A Montreuil, le "bus pour l'emploi" amène les recruteurs dans les quartiers

Pour lutter contre le chômage, qui dépasse les 20% dans certains quartiers, la ville de Montreuil lance le "Bus pour l'emploi". Une demi journée par semaine il emmène des recruteurs à la rencontre des candidats dans six quartiers de la ville.

Sur la place de l'hôtel de ville de Montreuil ce mardi, des fioles d'attente se forment devant les stands installés autour du "Bus pour l'emploi". "Les gens viennent avec leur CV et peuvent rencontrer une des entreprises présentes" explique Valérie Belliard, directrice adjointe aux solidarités à la ville de Montreuil, qui coordonne l'opération. Le bus emmène les recruteurs dans six quartiers de la ville, durant six semaines jusqu'au 26 juin. Ce sont donc les entreprises qui viennent aux chômeurs et non l'inverse.

Un "échange informel"

Une aubaine pour Dalila, inscrite à Pôle Emploi depuis trois ans mais qui n'a eu "que deux entretiens et depuis, plus rien". Elle rencontre donc le recruteur d'une entreprise de sécurité, laisse son CV. "Il m'a parlé d'une formation qui doit débuter bientôt" raconte son amie Abi : "j'ai juste à la recontacter" s'enthousiasme la jeune femme.

"On est dans une démarche qui est plutôt un échange informel" détaille Laureen Biget, responsable du recrutement de la société ID Verde, spécialisée dans l'aménagement paysager. Ici, on est loin de l'entretien d'embauche classique. "J'ai un rôle d'accompagnement et de conseil" ajoute-t-elle, confiant pouvoir orienter les candidats vers les bonnes formations, notamment pour des postes d'ouvriers paysagistes, pour lesquels la main d'oeuvre manque.

Les candidats sont nombreux pour cette étape du bus pour l'emploi. Rémi Brancato Copier

Des postes accessibles avec "peu de qualifications"

La ville de Montreuil veut permettre des échanges "de façon plus spontanée, plus accessible" confirme Valérie Belliard, qui promet, à minima, "une rencontre assurée avec un recruteur, ce qui est extrêmement rare". Ce mardi, les entreprises recrutent dans les secteurs du gardiennage, des espaces verts ou des travaux publics. Les secteurs de la maçonnerie, de la plomberie et du BTP seront aussi représentés sur les prochaines étapes du bus. "On a ciblé les postes d'entreprises où on peut accéder avec peu de qualifications" explique Valérie Belliard.

Une démarche qui "répond à la demande des populations" pour Valérie Belliard, de la ville de Montreuil. Copier

Si les rencontres s'avèrent infructueuses, la mission locale, pour les jeunes, et le service insertion, pour les bénéficiaires du RSA, sont représentés à chaque étape pour offrir un accompagnement personnalisé aux candidats malheureux.

Les prochaines étapes du bus pour l'emploi :