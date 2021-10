Montreuil : les 600 étudiants de l'IUT privés de resto U depuis plus d'un an

Les jours passent à l'IUT de Montreuil et les pauses déj' ont la même saveur : froide, triste et pas franchement équilibrée. Ce midi, au menu c'est "pizza réchauffée", "sandwich triangle et saucisson", "chips", ou "kebab", pour les jeunes étudiants croisés devant l'établissement. Des repas préparés à la maison ou achetés au supermarché du coin.

Tout a commencé en mars 2020 avec le premier confinement lié au Covid-19. L'Institut universitaire ferme ses portes, les étudiants restent à la maison. Mais à leur retour en septembre 2020, le restaurant de l'établissement est encore fermé. "Au début, on s'est dit ok peut-être que c'est normal parce qu'on ne revenait pas à 100% en présentiel, on était à l'IUT qu'un ou deux jours par semaine", explique Peik, étudiant en info-com. Mais la situation perdure pendant toute l'année scolaire et depuis la rentrée de septembre 2021, toujours pas de cantine. Les nerfs commencent à lâcher chez les jeunes.

"On a seulement 1h30 pour déjeuner le midi, donc soit on essaye de se dépêcher pour arriver en premier aux micro-ondes parce qu'il n'y en a que deux pour réchauffer nos plats maison, soit on va directement au Super U à côté ou dans les boulangeries. Sinon quand on a vraiment pas envie de manger froid, on commande du Mcdo ou quelque chose comme ça, mais bon au bout d'un moment, ça revient un peu cher", raconte Victor, 22 ans. Adam confirme. "Ce midi, je suis allé acheter un sandwich Sodebo basique, une petite bouteille de coca et j'ai dépanné un ami d'une boisson. Ca m'est revenu à 6 euros. Sachant que je suis boursier, ça m'aurait coûté 1 euro [à l'IUT]".

Des étudiants qui mangent dehors

Comme si ça ne suffisait pas, de nombreux étudiants se retrouvent également à manger dehors devant l'établissement ou assis dans les couloirs. La salle du restaurant est fermée, seule la cafétéria est ouverte mais elle ne compte que 80 places. L'IUT a aménagé quelques tables sous un préau "mais pas question de continuer à manger dehors !", prévient Peik, surtout à l'approche de l'hiver. "Déjà l'hiver dernier, je n'en pouvais plus de manger dehors, un sandwich froid avec mes doigts gelés !" Les étudiants réclament l'ouverture du réfectoire ou de salles de cours sur le temps du midi.

Surtout, ils vivent cette situation comme une injustice et dénoncent une différence de traitement. L'IUT dépend de l'université Paris 8 dont le principal campus, situé à Saint-Denis, bénéficie d'un véritable resto U géré par le Crous, alors que la restauration à Montreuil est déléguée à un prestataire privé. "On ne comprend pas pourquoi à Saint-Denis, ils ont le droit au Crous et pas nous ? Ce n'est pas logique", répète Victor.

Un restaurant "pas assez rentable"

Contacté par France Bleu Paris, l'IUT reconnaît une situation anormale et son impuissance. "La fin du marché avec l'ancien prestataire a eu lieu en juin", explique Rachida Kamal, la responsable administrative et financière. Un nouvel appel d'offres a été lancé mais aucune entreprise ne s'est manifestée. Celles qui auraient pu proposaient des tarifs bien trop élevés pour l'établissement.

"L'IUT subventionnait déjà sur fonds propres une partie du prix du repas : l'étudiant ne payait que 3,30 euros pour un repas qui devait coûter aux alentours de 10 euros". Impossible d'aller au-delà, assure Rachida Kamal. Avec un prestataire plus cher, c'est l'étudiant qui aurait payé plus cher son repas au final. Quant aux salles, impossible de les ouvrir car personne n'est disponible pour assurer la surveillance, ni le contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les étudiants réclament le retour du Crous

Reste une solution, désirée aussi bien par les étudiants que par l'établissement : le retour d'un restaurant géré par le Crous (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, un établissement public sous tutelle des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur). C'était le cas jusqu'en 2016.

Interrogé par France Bleu Paris, le Crous de Créteil affirme avoir connaissance de la situation à l'IUT de Montreuil et rappelle les raisons de son départ à l'époque : "Une fréquentation insuffisante du restaurant n’avait pas permis au Crous de maintenir sa présence sur ce site, le Crous focalisant ses efforts sur les "campus centres" où la demande et la fréquentation étudiantes sont très fortes". Il évoque aussi des "difficultés importantes de recrutement dans le secteur de la restauration".

Si l'IUT compte 600 étudiants, ce sont en réalité 150 repas environ qui étaient servis chaque midi. Pas ou plus assez rentable pour les entreprises spécialisées dans la restauration collective. Beaucoup ont souffert de la crise sanitaire et sont obligés de revoir leurs tarifs à la hausse. Quant au Crous, il se concentre donc désormais sur les plus grands campus, au détriment des plus petits établissements universitaires.

"Une rupture d'égalité" selon la présidente de Paris 8

Un désengagement que déplore Annick Allaigre, la présidente de l'université Paris 8, d'autant que le cas de l'IUT de Montreuil n'est pas isolé selon elle. Une quinzaine d'établissements seraient dans la même situation dans l'académie de Créteil. "Ils ne peuvent pas avoir accès aux services de restauration du Crous et souvent c'est parce qu'ils sont considérés comme trop petits pour être rentables". Un argument difficilement entendable pour la présidente : "Je comprends qu'on ne travaille pas à perte même dans le public mais il n'empêche qu'il y a un service qui n'est pas rendu et il n'est pas possible de traiter différemment des étudiants". Annick Allaigre dénonce "une rupture d'égalité".

Une rupture d'égalité encore plus inacceptable pour les étudiants de Montreuil, alors que la crise du Covid a accentué la précarité alimentaire des jeunes. "Nous les étudiants, techniquement, on est juste un marché et si on est pas un marché rentable personne ne s'occupe de nous, ni le Crous, ni les structures privées. Donc maintenant on fait quoi ?", s'insurge Peick.

Le Crous propose des "distributeurs de plats en barquettes micro-ondables"

Le Crous est catégorique. Il n'envisage pas de rouvrir un resto U à Montreuil. Néanmoins, "sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les étudiants sur le site de Montreuil, il étudie actuellement la possibilité d’y implanter des distributeurs de restauration par automates permettant d’acheter des plats complets individuels sous forme de barquettes "micro-ondables"". Des espaces pourraient être aménagés également avec une "large plage horaire de déjeuner" pour éviter que des étudiants se retrouvent à manger dehors en plein hiver.

Face à l'urgence de la situation, l'IUT pourrait prendre les devants aussi et déléguer temporairement la préparation des repas à un commerce, par le biais d'une AOT (autorisation d'occupation temporaire). "Nous avons de nouveau contacté des entreprises, des SCOP, des associations d'intégration par la formation, et même M. Etchebest (ndlr : le célèbre chef cuisinier). Nous étudions également la possibilité d'opérations ponctuelles de distribution alimentaire si la situation perdure", assure la responsable administrative. Des négociations sont en cours également avec l'entreprise qui intervient déjà sur l'IUT de Tremblay-en-France.