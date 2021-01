Montreuil : les travailleurs sans-papiers "Bara" de la rue Stalingrad, menacés d'expulsion

Djissouma, travailleur sans-papiers malien vit depuis plus d'un an dans un hangar de la rue Stalingrad à Montreuil (Seine-Saint-Denis)

La situation n'a pas évolué pour les travailleurs sans-papiers qui ont trouvé refuge dans un hangar désaffecté à Montreuil après l'expulsion des "Bara", des locaux de l'AFP en octobre 2018. Ils sont encore 220 à vivre dans des conditions d'hygiènes plus que précaires et sont désormais sous la menace d'une expulsion.

Un hangar plongé dans le noir, faute d'électricité

Rue Stalingrad, les banderoles accrochées sur les grilles du hangar indiquent la présence de ces 220 travailleurs, en grande majorité d'origine malienne. À l'intérieur, toujours les mêmes rangées de lits superposés mais c'est le noir complet, alors que nous sommes en plein après-midi. Depuis quatre mois, les coupures d'électricité sont récurrentes. "Ça coupe pendant 5 minutes, puis ça revient et puis le courant revient et c'est comme ça toute la journée. On est obligés d'utiliser nos téléphones pour faire ce qu'on a à faire", explique Mamadou. Le jeune homme de 24 ans nous montre aussiles 5 douches à l'extérieur qui fuient et rappelle qu'ils vivent, tous ici, sans chauffage et sans eau chaude. D'ailleurs, certains hommes portent des manteaux et bonnets à l'intérieur.

"Les travailleurs invisibles"

Le sentiment d'abandon est encore plus fort depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. "Ce qui me choque c'est qu'on nous dit 1 mètre de distance alors que là, il n'y a même pas 10 centimètres entre nous ! C'est incroyable, on est des humains quand même", insiste Mamadou qui n'a plus de travail sur les chantiers en raison de la crise. Une situation qui scandalise aussi beaucoup d'habitants de Montreuil, qui soutiennent les Bara et ex-Bara depuis le début. "C'est de la non-assistance à personne en danger", affirme Isabelle, venue les voir ce jour-là. "Ces gens travaillent pour nous, on les côtoie au quotidien, ce sont les travailleurs invisibles, c'est grave !"

Pourtant pour Djissouma, qui est en France depuis 20 ans, ce n'est pas le plus grave. " Non, le plus grave c'est notre situation qu'il faut régulariser", répète ce Malien. Or, depuis le début de la crise sanitaire, obtenir un rendez-vous en préfecture est devenu encore plus "mission impossible" pour ces sans-papiers. Prendre un rendez-vous en ligne, relève parfois du parcours du combattant et les délais se sont rallongés, disent-ils. "Logement pour tous, papiers pour tous, c'est ce qu'on demande", résume Mamadou.

Bientôt expulsés ?

Surtout, le deux hommes s'inquiètent à l'idée de devoir quitter les lieux. Malgré les conditions sanitaires précaires sur place, pas question de se retrouver de nouveau à la rue. Or, une expulsion pourrait bien être ordonnée dans les prochaines semaines. L'Établissement public foncier d’Île-de-France, propriétaire du hangar souhaite le récupérer. Une audience est prévue le 26 janvier prochain au tribunal administratif de Montreuil.

La ville demande toujours à l'État d'agir

De son côté, la ville dirigée par Patrice Bessac (PCF), continuer de livrer des repas, rue Stalingrad, et renvoie toujoursl'État, qui avait ordonné l'évacuation de l'AFPA, "à ses responsabilités". "Si expulsion il y a, la balle sera dans le camp de l'État", explique la mairie pour qui, ce scénario est tout de même difficilement envisageable en pleine trêve hivernale.

Quant aux coupures d'électricité récurrentes, elle explique que c'est Enedis qui a changé les générateurs électriques pour éviter tout risque d'incendie dans le hangar. Le courant est coupé automatiquement en cas de surcharge ou surchauffe des appareils branchés, ce qui est souvent le cas, en raison de la suroccupation des lieux.