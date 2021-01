Montreuil : une fresque murale géante en hommage aux soignants et pour "sauver l'hôpital public"

On ne peut pas la rater. Une fresque de 20 mètres de haut sur 8 mètres de large a été réalisée le mois dernier, sur le mur d'un immeuble de la cité de l'Espoir, en plein centre ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Elle rend hommage aux personnels soignants mobilisés depuis le début de la crise du Covid-19.

Une soignante poing levé

La fresque, peinte par l'artiste parisien Dugudus, représente une soignante en blouse, le poing levé qui tient une banderole sur laquelle sur on peut lire un message bref mais clair : "Sauvons l'hôpital public". Un peu plus de 100 litres de peinture acrylique on été utilisés pour la réaliser. Une manière pour l'artiste et pour la ville de rendre hommage aux soignants et de soutenir l'hôpital intercommunal de Montreuil, qui accueille chaque année 75.000 patients aux urgences et plus de 4.000 dans sa maternité.

Une pétition avait été lancée en septembre dernier pour demander la suppression de la dette de 98 millions d'euros du CHI André Grégoire, situé à Montreuil mais qui accueille les malades de 9 villes, en réalité. Le texte avait recueilli plus de 10.000 signatures.

Fresque en hommage aux soignants à Montreuil (Seine-Saint-Denis) - Gilles Delbos - Ville de Montreuil

Défendre l'hôpital public

Fin 2019, le gouvernement s'était engagé à reprendre une partie des dettes hospitalières mais le maire de Montreuil, Patrice Bessac (PCF) attend toujours les actes. "Il ne s'agit pas de demander plus que les autres territoires. Nous demandons simplement la justice et l'égalité", affirme l'élu.

La fresque sera inaugurée officiellement ce samedi 9 janvier à 11 heures, en présence du maire et de l'artiste Dugudus.