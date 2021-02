Montval : le Cabaret "Le Rêve bleu" ne rouvrira pas ce samedi

Malgré l'interdiction des spectacles en raison de la crise sanitaire, le cabaret "Le rêve bleu", dans l'ancienne usine Harman à Montval, devait rouvrir ce samedi 13 février. Mais son gérant s'est ravisé. Franck Alexandre est revenu sur sa décision, préférant respecter les mesures gouvernementales. "On m'a bien fait comprendre que cela n'allait pas le faire". C'est pour lui une déception car tout était prêt et il avait bon espoir de pouvoir reprendre ses spectacles et rouvrir son cabaret qu'il avait lancé en novembre 2019, quelques mois avant le début de la crise du covid.

"Au mois de novembre - décembre, quand le gouvernement a annoncé que peut être on pourrait rouvrir le 20 janvier, on avait pris 3 semaines, un mois de décalage pour bien s'organiser. Donc on était optimiste de pouvoir reprendre le 13 février, surtout qu'on avait mis en place des protocoles qui tenaient la route. Et puis tout s'écroule, encore une fois. On était à 162 réservations et le lendemain pour la Saint Valentin, pareil. Et la suite de février et mars, on était aussi complet. Donc c'est une réelle frustration".

Les pertes s'accumulent

Franck Alexandre est donc déçu et surtout inquiet. Les pertes s'accumulent. "Aujourd'hui, on a un trou de 204 000 €. Vous imaginez pour un début d'activité. Aujourd'hui on nous demande de faire des prêts pour rembourser nos dettes, et d'autres prêts pour rembourser nos prêts et encore des prêts pour rembourser le PGE (prêt garanti par L’État). C'est une chaine sans fin. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est une aide massive de L’État".

Le cabaret le rêve bleu, des danseuses aux barmans, faisait travailler 35 personnes. Son propriétaire demande donc à L’État de prendre en charge l'intégralité des loyers. Demande faite cette jeudi lors d'une vision conférence avec Alain Griset, ministre délégué aux PME. Et il souhaite obtenir enfin de la visibilité : "Il nous faut une date de reprise. Les banques nous le demandent. Moi j'en suis à mon quatrième budget prévisionnel en un an, ce n'est pas possible". Mais il ne s'attend pas à un retour à la normal avant le printemps 2022. Une éternité pour une entreprise n'ayant que 18 mois d'existence.