"Moralement et économiquement, c'est la catastrophe" : les restaurateurs creusois inquiets

Les restaurateurs creusois attendent avec impatience leur déconfinement. Pour eux, le 11 mai n'a pas changé grand chose : ils doivent rester porte close. Le Premier ministre, très prudent, a évoqué le 7 mai une réouverture "possiblement envisagée à partir de début juin" dans les départements classés "verts". Le gouvernement devrait apporter une réponse fin mai, en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

"Si on m'annonce que je peux rouvrir le 15 juin, je serais content", estime Sébastien Proux, le chef de l'Auberge de la vallée, restaurant gastronomique à Crozant. Pour l'instant, il voit rouge : "Économiquement parlant, c'est catastrophique, moralement parlant aussi, et l'avenir est très sombre." Tous ses banquets et mariages sont annulés jusque fin septembre. Il s'attend à être au mieux à 70% de son activité habituelle de la saison en juillet-août. Bilan : "Sur l'année, j'ai déjà perdu la moitié de mon chiffre d'affaires."

La vente à emporter en attendant la réouverture

Le pire reste sans doute à venir : "Pour le moment, ils ont bloqué les charges, mais comment pourra-t-on les payer en fin d'année ? On vient d'emprunter 50 000 euros. Cet hiver, on ne s'en sortira jamais !" Il craint que de nombreux salariés se retrouvent sur le carreau : "D'habitude, j'embauche cinq à six personnes en plus l'été mais cette année, je ne prends personne pour l'instant."

Pour faire rentrer un peu d'argent, Sébastien Proux a débuté la vente à emporter le 12 mai, au lendemain du déconfinement. Il sert une soixantaine de menus, deux fois par semaine : "Ce n'est pas avec ça que je vais sauver mon entreprise, mais ça permet de travailler, garder le moral et maintenir le lien avec la clientèle."

Benoit Cabrera, lui, entame sa sixième semaine de vente à emporter. Le gérant de La Pataterie à Guéret fait une douzaine de ventes par jour, contre cent couverts en temps normal : "C'est mieux que rien, mais la situation est catastrophique, je n'ai plus d'argent, ça va être compliqué de payer les fournisseurs. J'ai peur de devoir licencier une partie de mes huit salariés."

Inquiétude pour les mois à venir

Benoit Cabrera aussi espère rouvrir en juin, mais il s'attend à une activité ralentie, puisque les mesures barrière devraient contraindre les restaurateurs à réduire le nombre de clients accueillis.

Pour Sébastien Proux, "tous les restaurateurs qui peuvent rouvrir doivent rouvrir, sinon on va tous mourir". Son restaurant gastronomique dispose de quatre salles : "Je peux faire facilement quarante couverts en espaçant les tables. Je suis en colère contre le gouvernement, même s'ils font ce qu'ils peuvent et que je n'aimerais pas être à leur place. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau : on peut ouvrir au cas par cas."