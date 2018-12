Moratoire sur les zones commerciales à Montélimar : réactions mitigées en centre-ville

Montélimar, France

Franck Reynier n'a pas souhaité répondre à nos questions ce mercredi. Le maire de Montélimar ne veut pas aller au delà de ce qu'il a dit en conseil municipal. Il propose qu'il n'y ait pas d'extension, pas de développement de grande et moyenne surface commerciale pendant 5 ans.

Franck Reynier gèle donc le projet de zone commerciale au Nord. Projet qu'il défendait depuis des années, qui était dans son programme pour les élections municipales de 2014, mais qui était mal engagé : avis défavorable du commissaire enquêteur, manifestation, pétition d'opposants. Franck Reynier persistait quand même, envisageait une deuxième version, plus modeste, de cette zone, il en avait fait voter le principe en conseil d'agglo il y a un an. Depuis, plus vraiment de nouvelle. Dans le même temps, Franck Reynier a profité de l'action "coeur de ville" et des financements de l'Etat pour lancer des travaux de rénovation du centre.

"Bonne nouvelle mais..."

Pour les commerçants du centre-ville, qui pour beaucoup se sont battus contre ce projet de zone Nord, c'est une bonne nouvelle. Ceux que nous avons interrogés le disent. Mais ce gel de 5 ans des zones commerciales ne les rassure pas tous complètement. "Le mal est déjà fait depuis 15 ans, il nous a déjà tués depuis 15 ans avec tout ce qu'il a laissé faire, n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais le projet n'est pas abandonné, on verra dans 5 ans" dit Xavier Jullien, le gérant du magasin "L'espace chaussures", qui craint que cette zone Nord revienne sur la table.

Il y a de la rancoeur envers Franck Reynier chez des commerçants. La fatigue aussi de s'être battus pendant des années, de s'être divisés entre eux. Michel Faure, trésorier de l'association 600 commerces, parle d'un gâchis : "c'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on avait demandé depuis le début. On voulait qu'il n'y ait pas cette zone commerciale, surtout les 50 boutiques annoncées. Donc nous nous sommes battus et nous nous sommes fâchés à cause de ça avec lui. Et aujourd'hui, voilà que, par un coup de magie, il n'y a plus du tout de projet. C'est du gâchis." Michel Faure raconte que le maire leur répondait "non" à la moindre demande : un banc, des pots de fleurs, des poubelles repeintes en centre-ville. Aujourd'hui, les travaux engagés sont bien plus vastes : "il fait 10 fois plus que ce que nous on voulait au départ. C'est à ne rien comprendre. Ce personnage est vraiment très compliqué à gérer" estime Michel Faure.

Certains voient dans ce repositionnement de Franck Reynier sur le centre-ville une stratégie politique, à moins d'un an et demi des élections municipales.

Inquiétude sur le coût pour rompre avec l'aménageur de la zone Nord

Les élus d'opposition, de gauche comme du front national, opposés depuis le début à la zone Nord, disent eux aussi que c'est une bonne nouvelle. Pour le socialiste Johann Matti : "c'est un énorme retournement de situation, c'est une très jolie victoire pour l'opposition, les associations, les citoyens qui ont travaillé. C'est plus de 6 ans de combat qui nous permettent d'arriver à un gel du développement commercial sur une zone au Nord de Montélimar."

Mais il y a aussi de l'inquiétude parce que le maire et président de l'agglomération Franck Reynier doit négocier et rompre le contrat passé avec la société qui devait aménager la zone, la Sodec. L'élue de gauche, Catherine Coutard, craint que cela ne coûte cher : "à mon sens, l'aménageur va non seulement demander le remboursement dse dépenses engagées, c'est bien normal. Mais probablement aussi un dédommagement, et c'est là que nous sommes très inquiets." La Sodec aurait déjà engagé 1,3 million d'euros en travaux et études préparatoires.

Même inquiétude chez Alain Csikel, élu Rassemblement Bleu Marine : "je pense que ça va nous coûter très cher. Il dépense l'argent qu'il n'a pas."