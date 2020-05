Morbihan : à Locminé, un chèque cadeau de 10€ offert aux habitants pour relancer le commerce de proximité

Dans le Morbihan, à Locminé, la mairie a développé une initiative originale, dans le but de relancer l'activité des commerces de la ville : un chèque cadeau de dix euros est distribué aux Locminois de plus de dix-huit ans. Il est valable dans la quasi totalité des commerces de la commune.

Après près de deux mois de confinement, les commerces non-alimentaires ont pour la plupart pu rouvrir leur porte le 11 mai dernier. Mais la crainte du virus est parfois un frein à la consommation. A Locminé dans le Morbihan, la mairie a investi 35 000 euros pour relancer l'activité des commerces de proximité : un chèque cadeau de dix euros est offert à tous les habitants majeurs de la commune. Il est valable chez tous les magasins adhérents à l'association "Locminé Commerce".

Pour le maire Grégoire Super, ce montant est symbolique, il s'agissait avant tout "de fidéliser les Locminois dans leurs commerces locaux." Pendant le confinement, les bretons se sont tournés en majorité vers une consommation locale. Mais pour le maire, il y a une crainte que cette habitude ne soit que conjoncturelle : "C'est la grande inconnue, et on n'est pas dupes non plus. Il faut que nous, collectivités, on appuie sur la pédale pour que les gens restent fidèles à leurs commerces. On a également fait une campagne de communication sur la commune 'Mon commerce local, j'y tiens, j'yvais' qui vient appuyer cette initiative du chèque."

Les habitants qui n'auraient pas reçu leur chèque peuvent le retirer en mairie à partir du 2 juin sur présentation d'un justificatif de domicile.