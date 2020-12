Morbihan : à Rochefort-en-Terre, les illuminations de Noël victimes de la crise sanitaire

Cette année, avec la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire, la féerie et la fête ne sont pas au rendez-vous Rochefort-en-Terre.

Enfin, pas tout à fait... Car les commerçants sont bien sûr ouverts et assurent l'animation. Il y aura devant les commerces, des sapins décorés avec des guirlandes lumineuses, quelques décorations le long des murs, des sapins installés par la mairie en plusieurs endroits de la commune. Mais on est bien loin de ce que Rochefort connait depuis 2001 : ce déluge de lumière qui attire en décembre autour de 150 000 visiteurs. 5 000 par jour en moyenne, surtout en fin d'après-midi quand le jour tombe et que la magie de Noël prend tout son sens.

Ce sont principalement les commerçants, avec quand même l'aide de la municipalité, qui vont embellir Rochefort © Radio France - François Rivaud

Mais la pandémie est passée par là. "Imaginez qu'à cette occasion on crée un cluster à Rochefort !", déclare Stéphane Combeau, le maire. "L'annulation des festivités c'est à cause du Covid et uniquement cela", ajoute t-il. "C'était quand même difficile de faire comme s'il ne se passait rien". C'est vrai. A titre de comparaison, on aurait mal compris que Rochefort puisse dérouler le tapis rouge au Père Noël avec 5. 000 visiteurs quotidiens et que le club de rugby le RC Vannes passe son mois de décembre à jouer à huis clos. Stéphane Combeau ajoute, "Il y a aussi une certaine logique : on demande aux commerçants de tenir une jauge de 8 mètres carrés par client. Les rues de Rochefort, pendant les illuminations, accueillent plutôt 3 à 4 personnes par mètre carré. Où aurait été la cohérence ?".

"On va donc se débrouiller et on sera ouvert", dit Philippe Durand, commerçant à Rochefort en Terre © Radio France - François Rivaud

"C'est un vrai bug !", clame Philippe Durand, vice-président de l'association des commerçants de Rochefort qui regroupe 40 adhérents. Mais il précise : "On est ouvert, il faut le dire et le redire, on attend les visiteurs !". Esprit de fête, quand tu nous tiens ! De son côté, Stéphane Combeau l'assure : "il y aura des illuminations pour Noël 2021, si la pandémie veut bien nous laisser tranquille !".