Morbihan : avant les fêtes la surveillance renforcée des parcs à huitres

Plus de 50 gendarmes étaient sur le terrain, sur l'eau et dans les airs avec un hélicoptère

Dans la nuit du mercredi 16 décembre, la gendarmerie du Morbihan a donc mis en place une opération de surveillance renforcée dans les secteurs de la Ria d'Etel et de la baie de Quiberon. Avec plus de 50 militaires, des gendarmes à moto, un hélicoptère et des moyens nautiques. Un dispositif particulier qui ne fait que renforcer le travail réalisé tout au long de l'année. Mais depuis 3 mois, les gendarmes du Morbihan sont plus présents encore. Cette semaine 2 vols d'huitres sont à déplorer dans le secteur de la commune de Locoal Mendon, pas très loin d'Auray. "Seulement une centaine de kilos", précise Mathieu Colle, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Lorient.

Les voisins vigilants.

Parmi ces ostréiculteurs de la rivière d'Etel, Jean Mahéo a été victime de vols importants il y a quelques années. 2 vols d'une tonne chacun. "On a décidé, entre ostréiculteurs, de mettre en place un système de surveillance", explique Jean Mahéo. "C'est un peu comme les voisins vigilants. On surveille les parcs et les chantiers et tout mouvement suspect, sur terre ou sur l'eau est immédiatement signalé à la patrouille la plus proche et qui peut donc intervenir rapidement".

Etre vu sans être vu

"Et puis, raconte avec malice Jean Mahéo, on peut repérer les voleurs au bout de plusieurs vols. S'ils ont volé 3 fois, sans être inquiété, la chance peut tourner la quatrième fois. C'est arrivé. Les voleurs se sentaient tellement en confiance qu'ils étaient revenus. Mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que nous étions là à les observer et ils ont été pris en flagrant délit. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand j'ai appris que le commanditaire était un gars de la profession".