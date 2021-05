EN IMAGES - Dans le Morbihan, ce camping fait le plein pour le week-end de la Pentecôte

Vous êtes nombreux à avoir profité du week-end de la Pentecôte pour vous mettre au vert. Dans le Morbihan, à Carentoir, au nord de La Gacilly, toutes les locations du camping du Bois-Vert étaient réservées pour la deuxième fois de suite, après le pont de l'Ascension.

Déjà beaucoup de réservations pour cet été

"Le mois de mai a très bien commencé, se réjouit Isabelle Delaunay, la gérante. J'ai refusé quatre à cinq familles dans les mobile homes pour l'Ascension, encore une famille pour ce week-end !" Les réservations se multiplient pour les vacances d'été : "Il doit me rester quelques locations pour la semaine après le 14 juillet."

Ce bain finlandais est plébiscité par les vacanciers : un moment de détente avec vue sur l'étang. © Radio France - Maxime Glorieux

Ce camping d'un hectare, au bord d'un étang, est un véritable écrin de verdure, à proximité de la forêt de Brocéliande. C'est le remède idéal après des mois de confinement selon la gérante. "Les clients veulent vraiment sortir de chez eux et en ont besoin. Tout le monde se plaît dans les forêts, La Gacilly, Rochefort-en-Terre, tout ces petits coins près du camping...!"

Du repos après une année compliquée

Hélène et Quentin ont fait la route depuis Nantes pour passer le week-end dans l'une des locations "insolites" du camping : une maisonnette en bois en forme de tipi. "Ça permet de passer un moment très reposant avec le bruit de l'eau et des oiseaux, et de faire une parenthèse dans cette année très compliquée", explique Quentin, sur la terrasse de la maisonnette avec vue sur l'étang.

Les "insolites", trois maisonnettes en bois au format original, permettent un certain dépaysement. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans l'allée des mobile-homes, une plaque d'immatriculation suisse se démarque des autres. Estelle et son mari sont venus en famille pour leur toute première semaine en Bretagne avant de s'y installer."Nous sommes en train de découvrir les petits villages autour de Carentoir, ils sont très jolis, de petits joyaux!", lance la maman suisse.

Le bain finlandais contre le mauvais temps

La météo était un peu capricieuse pendant ce pont de la Pentecôte mais les vacanciers peuvent compter sur le bain finlandais, un jacuzzi avec une eau à 37 degrés. "Le soir, les gens sont ravis, c'est une autre ambiance, au coucher de soleil", ajoute Isabelle Delaunay. La gérante, qui a repris le camping en octobre 2019, a installé ce bain finlandais l'année dernière. "Les clients en redemandent", note-t-elle. Un espace massages est déjà prévu pour l'été.

"Notre point fort c'est aussi de laisser venir les gens quelques nuits et non à la semaine systématiquement, analyse la gérante qui a engagé sa fille pour faire face à la demande. De toute façon, on est pareils, on part trois jours, on visite une région puis on va voir une autre. Sur la semaine, les gens peuvent faire deux à trois campings."