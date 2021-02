Morbihan : FenêtréA, fabricant de portes et fenêtres, recrute malgré l'incertitude économique

FenêtréA, fabricant de fenêtres, portes et volets roulants en PVC et en alu, située à Beignon, dans le Morbihan, a organisé cette semaine une opération recrutement. Une vingtaine de postes dans la production et les services support étaient concernés.

FenêtréA veut continuer à recruter malgré un contexte général incertain dû à la crise sanitaire. "Mais dans notre domaine, celui du logement, nous nous en sortons peut être un peu mieux que la restauration ou le tourisme", déclare Dominique Lamballe, le président de FenêtréA. "Ainsi, nous préparons l'avenir". Dominique Lamballe veut croire qu'il est permis d'investir en ces temps difficiles. Et reprenant une comparaison avec la voile, domaine que l'entreprise connait bien : "Derrière la tempête il y aura des temps plus cléments, alors autant que le bateau et les voiles soient bien dimensionnés".

Et pourtant la COVID-19 est passée par là. L'entreprise a vécu comme beaucoup d'autres une fermeture totale à partir du 18 mars 2020 lors du premier confinement. Le 7 avril, une reprise partielle d'activité s'amorçait. FenêtréA tournait normalement au mois de juin et en septembre a embauché 25 personnes. En février 2021, presque 1 an après le début de la crise sanitaire et économique, une vingtaine de postes supplémentaires sont créés.

L'image d'entreprise locale est importante

FenêtréA "se veut aussi une entreprise fortement ancrée dans son territoire, le nord du Morbihan", ajoute Dominique Lamballe. "Nous sommes une entreprise familiale (encore jeune, puisque née en 1993), où nous fabriquons 100 % localement, à Beignon, de ce que nous vendons". FenêtréA compte 2500 clients installateurs. La très grande majorité en France. Elle se situe dans le top 10 des entreprises du secteur. En 2020 son chiffre d'affaires était de 65 millions d'euros. "On espère atteindre les 70 millions cette année", conclut Dominique Lamballe.