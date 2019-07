Morbihan, le bric à brac permanent

Séné, France Vannes Morbihan

A Séné, zone du Poulfanc, près de Vannes, 163 stands ont été installés sur 900 mètres carrés. Chaque stand est identique : les vendeurs disposent de 2 mètres carrés et d'une petite penderie de 50 centimètres. Chacun présente les objets comme il l'entend. Des espaces pour des objets plus volumineux et des vitrines réservées à une marchandise plus fragile ou plus chère sont installés également dans l'entrepôt.

Chaque stand fait 2 mètres carrés. Chaque vendeur a carte blanche pour l'organisation © Radio France - François Rivaud

Les vendeurs peuvent réserver le stand entre 1 et 4 semaines et renouveler la période une fois. Les tarifs de réservation débutent à 15 euros la première semaine. Ensuite, c'est dégressif. Pour 4 semaines, il en coûte 48 euros.

Déja 6 magasins ouverts en 18 mois

Le premier magasin de la société "Bric Ada Brac" a ouvert à Caudan, dans le Morbihan en janvier 2018. Ensuite, il y a eu Brest, Reims, Alès, Dunkerque et donc Séné. D'autres vont suivre.

A Séné, le 6 ème magasin de Bric Ada Brac a ouvert vendredi 12 juillet © Radio France - François Rivaud

A Caudan, pour la première année, 130 000 objets ont été vendus.