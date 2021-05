Morbihan : mieux lutter contre la malveillance visant les réseaux de télécommunication

"Les actes de malveillance sont en hausse ces derniers mois", selon Orange. "Vols de câbles cuivre, armoires vandalisées, fibres optiques sectionnées ou encore antennes incendiées". "En Bretagne, ajoute l'opérateur de téléphonie, ce sont près de 50 actes de malveillance répertoriés en 2020. Dans le Morbihan, se sont 25 kilomètres de câbles qui ont été dérobés pour les années 2019, 2020 et 2021". Les services de l'Etat dans le département et Orange ont donc signé une convention pour renforcer la lutte contre ces méfaits.

La connectivité est devenue un enjeu majeur.

Avec la crise sanitaire, nous avons de plus en plus besoin des réseaux, téléphone et internet. Pour le télétravail, l'école à distance, le télé paiement, les transmissions de données. Et si jamais un incident survient, cela peut conduire à la catastrophe. Orange a donc choisi de se rapprocher des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Une convention nationale a été signée en mars dernier entre le ministère de l'Intérieur et différents opérateurs : Orange, SFR, Bouygues, Free, Cellnex, ATC France, Hivory et TDF. Le Morbihan vient de signer la première convention territoriale.

Quels services ou conseils peuvent apporter les forces de l'ordre ?

"On a des référents sûreté qui vont voir les entreprises et les collectivités, pour leur donner des conseils", précise le colonel Pascal Estève, qui commande le groupement de gendarmerie du Morbihan. "Cela peut être un contrôle de points d'entrée, une ouverture, qui peuvent être la cible de délinquants. Mais la donne change. On parle aujourd'hui beaucoup de cyber sécurité, car la vulnérabilité est plus souvent numérique que physique".