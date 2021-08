Morbihan : un début de saison touristique "encourageant" et "plutôt positif"

Malgré une journée bien grise et pluvieuse, les touristes sont nombreux ce mardi 3 août dans le centre-ville de Vannes. Ils profitent de la grisaille pour acheter des souvenirs et se rendre dans les bars et les restaurants de la ville morbihannaise. "Pour le moment, c'est pas trop mal", analyse Loïc Rouillé, le patron du Délice café à Vannes. "En juin, il y a eu l'euphorie de l'ouverture, donc ça s'est très bien passé tout comme en juillet avec les fêtes historiques. _On est au même niveau que l'année dernière_", poursuit-il. "On espérait que les Français restent en France et ne partent pas trop à l'étranger pour leurs vacances, pour l'instant ça a l'air d'être le cas. Mais malheureusement nous n'avons pas nos amis anglais, une très belle clientèle", conclut le patron qui espère un beau mois d'août malgré la mise en place du pass sanitaire.

Un mois de juillet "positif" et "encourageant"

"A mi-parcours de ces deux mois d'été, on peut dire que _le mois de juillet est plutôt positif, il est très encourageant_", abonde Arnaud Burel, le directeur de l'office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes tourisme. "Les chiffres de fréquentation de nos bureaux qui sont un indicateur parmi d'autres nous montrent qu'on est à +10% de fréquentation par rapport à 2020. On a quasi 60.000 visiteurs en 1 mois dans l'ensemble de nos bureaux", se réjouit le directeur.

Les touristes français apprécient le littoral mais la tendance "au vert", "au calme" se confirme selon l'Office du tourisme.

Cependant, nous sommes tout de même à un niveau inférieur à celui d'avant la crise sanitaire. "_Le mois de juillet 2021, c'est moins 30% de fréquentation par rapport au mois de juillet 2019_. L'été 2020 et 2021 ce sont en fait des étés où il y a moins de monde que les années précédentes", précise Arnaud Burel. Une analyse partagée par Bruno Kerdal, le président de l'UMIH 56 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Le taux d'occupation des hôtels du sud Morbihan estde l'ordre de 70 à 75% au mois de juillet selon lui. "Ce sont des chiffres au-dessus de 2020 mais en-dessous de ceux de 2019. Nous avons eu une croissance cassée par la crise", ajoute Bruno Kerdal. Les réservations sont aussi plus de la dernière minute, les groupes et les autocaristes ne sont pas revenus.

Les deux premières semaines d'août seront cruciales. "Ce qui est angoissant c'est la météo", ajoute Bruno Kerdal. Le mois de septembre est également important selon Arnaud Burel, le directeur de l'office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes tourisme. "On attend beaucoup du mois de septembre et on espère qu'il n'y aura pas de complications avec le virus. Le mois de septembre si il fonctionne bien il peut presque sauver une année touristique", explique Arnaud Burel.