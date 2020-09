Morcenx : un second souffle pour l'entreprise Inertam

Si 2019 avait mal commencé pour Inertam à Morcenx, l'été 2020 s'achève sur de plus belles auspices. L'année dernière cette entreprise spécialisée dans le désamiantage par vitrification s'était retrouvé en redressement judiciaire. En août de la même année, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avait validé la reprise du groupe Europlasma par le groupeluxembourgeois Zigi Capital.

à lire aussi Europlasma : le tribunal de Mont-de-Marsan accepte le plan de reprise et tous les emplois sont maintenus

A la tête du groupe, le nouveau PDGJérôme Garnache-Creuillot a lancé des projets pour pérenniser l'activité de l'entreprise. Un an de travaux de modernisation pour améliorer la disponibilité de l'entreprise, et augmenter sa capacité de traitement à 6000 tonnes par an (au lieu de 5000 au plus fort en 2015). Un investissement de plus de 5 millions d'euros.

Les 52 salariés avaient été maintenus dans cette reprise, et l'entreprise recrute en ce moment une dizaine de personnes sur le site de Morcenx.

A l'avenir, l'entreprise prévoit d'installer un nouveau four l'année prochaine, et une ferme solaire à l'horizon 2022 pour ne plus consommer d'électricité.