Morlaàs : Amazon va ouvrir son agence de livraison pour l'automne

Le nouveau site logistique d'Amazon devrait ouvrir d'ici l'automne 2021 à Morlaàs. La multinationale de e-commerce a dévoilé le visage de sa nouvelle agence de livraison. Une agence qui permettra à Amazon de s'implanter davantage dans le sud-ouest de la France où elle est encore peu présente. L'objectif est aussi de créer 40 emplois en CDI au sein de l'entreprise, ce qui devrait induire également, d'après Ronan Bolé, le directeur France d'Amazon Logistics, une centaine d'autres emplois dans les entreprises partenaires pour gérer les livraisons .

Un site qui se veut ancré dans l'environnement local

Côté construction, le site sera composé de près de 30% d’espaces verts "visant à limiter l’impact visuel du site sur l’espace public". Certaines plantations sont déjà présentes sur le terrain et de nouvelles seront créées. Autre objectif, 30% de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment et de bornes de chargement pour les véhicules électriques sur les parkings.

Une initiative qui enchante la communauté de communes

La communauté de communes du Nord Est Béarn voit d'un très bon œil l'implantation de ce projet à Morlaàs. "Nous sommes ravis que des entreprises béarnaises, et même morlanaises, aient été retenues pour participer à la construction du bâtiment", précise Didier Larrazabal, vice-président à l’économie de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn, "une prochaine étape nous permettra de faire le lien avec les structures locales d’accompagnement vers l’emploi, à travers la mise en relation avec les interlocuteurs locaux de Pôle Emploi et également avec l’association pour l’Insertion et l’Emploi en Béarn Adour, mais aussi plus largement sur les communes des Luys en Béarn et d’Adour Madiran. Ces besoins en recrutement ne passent pas inaperçus auprès de nos administrés qui nous ont déjà fait part de leur motivation pour intégrer les équipes d’Amazon à Morlaàs !".