Morlaas : deux offres de rachat pour la société Darco

L'avenir de la société Darco est entre les mains du tribunal de commerce de Pau. Il a examiné ce mardi la situation de cette société de Morlaas, de la zone de Berlane, qui fabrique de la robinetterie pour le pétrole et le gaz. Elle emploie 38 personnes et connait des difficultés depuis plusieurs années. Apres une période de redressement judiciaire, elle est en liquidation judiciaire depuis ce printemps. Le tribunal de commerce a étudié le projet des deux repreneurs qui se sont manifestés. Le tribunal de commerce de Pau rendra sa décision dans deux jours au plus tôt.

L'emploi ou le chèque

Les deux offres sont très différentes. La société "Consinde" d'abord, fait une offre à 350 000 euros et propose de reprendre 21 emplois. C'est la "mieux-disante" sur le plan social. L'autre offre est faite par la société Drillstar, basée à Mauléon. Elle offre beaucoup plus d'argent : 1 900 000 euros. C'est presque six fois plus que l'autre offre. Mais Drillstar ne propose que 15 emplois, sur les 38 actuels. C'est le dilemme de ce dossier pour les magistrats du tribunal de commerce.

Douze millions de dette

Darco travaille beaucoup avec Total et Gaz de France. Deux clients qui pèsent. D'ailleurs, il a été décidé la prolongation de l'activité même pendant la liquidation judiciaire. Et puis la période de redressement judiciaire qui a précédé a été compliquée par le Covid et les problèmes d'approvisionnement. La dette de la société serait de 12 millions d'euros. Darco a besoin d'argent.