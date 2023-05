Mort d'Albert Vecten : l’aéroport de Vatry ou le pari économique risqué

L’aéroport de Vatry, c’était son bébé. Albert Vecten , dont les obsèques ont été célébrées le 20 mai, était président du conseil général de la Marne depuis six ans quand il a eu l’idée d’aménager une ancienne base militaire de l’Otan, quasiment laissée à l’abandon. Les militaires l’utilisaient parfois comme terrain d’entrainement. Retour sur un projet qui n'a pas rencontré le succès souhaité.

Au départ, le site présente de nombreux avantages. Il est suffisamment loin des habitations. La ville la plus proche c’est Châlons-en-Champagne à 22 kilomètres. Reims est à 60 kilomètres. Ce qui limite les nuisances sonores pour la population.

L’ancienne base militaire dispose d’une piste de 3.860 mètres de long, idéale pour accueillir de gros avions.

Un projet adopté à l’unanimité

Albert Vecten parvient à convaincre son assemblée générale de l’intérêt de l’aéroport de Vatry pour redynamiser la région et créer des emplois. Le projet est adopté à l’unanimité en 1992. Les travaux débutent cinq ans plus tard. En 2000, c’est l’inauguration.

L’aéroport de Vatry est présenté comme le troisième aéroport de Paris. Sa vocation : les passagers mais surtout le fret. Roissy est proche de la saturation. Une partie du trafic pourrait être déporté vers Vatry.

D’autant que l’aéroport marnais peut accueillir de gros porteurs comme l’A380 (Il accueillera le Concorde en 2001). Les avions peuvent atterrir par tous les temps, de jour comme de nuit. Il s’agit d’une véritable plateforme multimodale : on y accède par la route (A4 et A26) et par rail pour le fret.

Le hall d'accueil de l'aéroport de Vatry - © Seve

Mais l’aéroport de Paris Vatry peine à décoller. Sa gestion est d'abord confiée dans le cadre d’une délégation de service à la SEVE, dans laquelle l’aéroport de Montréal a des parts. Mais les résultats espérés ne sont pas au rendez vous.

Un gouffre financier

Le Département de la Marne tablait sur 150 000 tonnes de marchandises et 6 000 passagers par an en 2010. Ce sera finalement 7 900 tonnes et 21 000 passagers. Le trafic fret atteindra son pic en 2008 avec plus de 40 000 tonnes de marchandises juste avant la crise économique.

En 2009, c'est la douche froide. La chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne tape du point sur la table. Elle reproche au Département de la Marne d'avoir investi 200 millions d’euros depuis le début. Un gouffre financier au regard des résultats. trois ans plus tard, la collectivité se désengage.

Le 6 décembre 2013, la Chambre de commerce et de l'industrie de Châlons-en-Champagne devient le nouveau pilote de l'aéroport. Elle détient 88% du capital. Après un plongeon, le trafic fret repart. L'aéroport accueille près de 100 000 passagers.

Activité cargo et destinations régulières

La nouvelle direction mise sur l'activité cargo mais aussi sur des lignes régulières. Elle annonce pour octobre 2015 cinq nouvelles destinations vers l'Algérie et le Maroc, soit une dizaine au total, sans compter les autres destinations en vol charter. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances.

En 2016, pour éviter le crash d'un outil déficitaire, le Département de la Marne décide de reprendre la gestion directe de l'aéroport de Vatry avec le soutien financier de la Région et de l'Agglomération de Châlons-en-Champagne.

Début 2023, son président divers droite Christian Bruyen annonce chercher des solutions pour vendre ou déléguer la gestion de l'aéroport. Plusieurs opérateurs ont été invités sur le site ces dernières semaines, comme le président du groupe ADP- Aéroport de Paris et celui d'Edéis.

L'aéroport de Paris Vatry qui devait soulager le trafic fret de Roissy, connaitra-t-il un jour son heure? Albert Vecten n’a jamais réussi à convaincre l’aéroport parisien de coopérer. La suite reste à écrire.

Un coup d'oeil dans le rétroviseur

Parmi les moments forts de l'aéroport de Vatry, la venue du Concorde. L'avion supersonique effectue des essais sous l’œil émerveillé des petits et des grands.

Le Concorde s'est posé sur la piste de l'aéroport de Vatry (Marne) en 2001 © AFP - François Nascimbeni