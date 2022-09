Mort d'Elizabeth II : les espadrilles hommage d'une entreprise perpignanaise cartonnent

Le spécialiste perpignanais de l'espadrille, Payote, a sorti après la mort de la reine d'Angleterre une collection à son effigie. Portrait de la reine sur le dessus et extrait de "God save the Queen" sur le talon, elles se vendent jusqu'au Canada, en Hongrie et en Belgique.

Il n'en reste plus que 13 ! Les 500 espadrilles hommage à la reine Elizabeth II de l'entreprise perpignanaise Payote se vendent comme des petits pains, depuis une semaine. En France, Belgique, Hongrie, et même de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada ! Pourtant le patron de Payote, Olivier Gely, ne pensait même pas les commercialiser. L'histoire est partie d'un simple hommage, sur les réseaux sociaux.

200 espadrilles vendues en 12h

Sur la pointe, le visage de la reine défunte. © Radio France - Margaux Munoz

"On était à l'atelier et on s'est dit que cela pouvait être cool de confectionner une espadrille avec le visage de la reine, raconte-t-il. On l'a fait, on en a posté une photo sur les réseaux sociaux vers 20h, et à 22h on avait reçu plus de 1.000 messages nous demandant si on allait la vendre". Il décide donc d'en faire une collection de 500 pièces, dont les bénéfices de vente sont reversés à la fondation Apprentis d'Auteuil.

Sur le talon un extrait de "God save the Queen", l'hymne anglais sous le règne d'Elizabeth II. © Radio France - Margaux Munoz

En l'espace de 12h, plus de 200 espadrilles à l'effigie de la reine sont vendues. En majorité à des fans du royaume, selon l'entreprise. Ce dimanche soir, à la veille des funérailles d'Elizabeth II, il n'en reste que 13 sur le site internet de Payote.