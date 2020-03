Mort de Jacques Vandier, ancien dirigeant de la Macif

La disparition de Jacques Vandier, ancien dirigeant de la Macif, la mutuelle basée à Niort. Il est décédé ce lundi 30 mars à l'âge de 92 ans.

Jacques Vandier a été directeur général de la Macif de 1960 à 1987. Il a ensuite été président jusqu'en 1997 puis président d'honneur. "Il aura incarné un mutualisme exigeant à la fois dans la performance, l’éthique et la relation. Il aura aussi milité pour l’essor de l’économie sociale et solidaire. Son engagement sans faille pour promouvoir les valeurs d’humanisme et de solidarité en ont fait une figure majeure du mutualisme et de l’histoire de l’assurance en France", écrit la Macif dans un communiqué.

L'un des créateurs du constat amiable

La mutuelle niortaise rappelle qu' "il a démocratisé l’assurance automobile. Tout au long de sa carrière, il a été à l’origine de nombreuses initiatives au bénéfice de l’assuré. Il sera ainsi l’un des créateurs du constat amiable. Il dotera également les sociétaires de la Macif et leurs familles de la première assurance corporelle contre les accidents de la vie privée".

Il a été membre du Conseil économique et social de 1989 à 1994 et conseiller régional du Poitou-Charentes de 1992 à 1998. Il a également été fait Chevalier de l’Ordre de la Légion d'Honneur et Commandeur de l'Ordre National du Mérite.