Mort de Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT, à l'âge de 84 ans

Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT entre 1992 et 1999, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Âgé de 84 ans, son mandat avait été marqué par son opposition au plan Juppé en 1995.

Au cours de ses mandats, marqués par une modification du contexte politique national et international après la chute du Mur de Berlin (fin 1989), Louis Viannet était parvenu à enrayer la baisse des adhérents de la CGT. Membre du bureau politique du PCF à partir de 1982, il a posé les jalons d'une rupture de la CGT avec le Parti communiste en se retirant de la direction du parti en décembre 1996, lors du 45e Congrès à Montreuil. Il a aussi été l'un des principaux opposants au plan Juppé de réforme des retraites et de la Sécurité sociale en 1995.

Issu du milieu ouvrier

Né le 4 mars 1933 à Vienne (Isère) et fils d'un ouvrier de Rhône-Poulenc, Louis Viannet est entré dans les PTT à Paris à 20 ans. Il a adhéré la même année à la CGT, au moment des grandes grèves de la fonction publique auxquelles il participe. Il adhère au Parti communiste en 1957 et entre au comité central en 1976. En 1982, Louis Viannet entre au bureau confédéral et prend la direction du journal La Vie Ouvrière, l'hebdomadaire de la CGT. En 1989, il devient le numéro deux de la CGT.

Arrivé à la tête de la centrale syndicale en 1992, Louis Viannet a assoupli avec pragmatisme le discours de son syndicat, notamment en la rapprochant de la CFDT de Nicole Notat dans la bataille pour l'application des 35 heures et pour l'Europe sociale.

Des hommages

Louis Viannet "a été à la pointe des luttes" a déclaré dimanche Philippe Martinez, actuel secrétaire général de la CGT, à franceinfo. "Il a pris les rênes de la CGT dans un contexte pour le moins bouleversé, la montée du chômage en France et la casse de l'industrie", a-t-il expliqué. "Il a toujours œuvré pour que la CGT reste au cœur de la vie sociale française. (...) Louis c'était le sens des autres. Un dirigeant tourné vers les militants, les syndiqués et les salariés. Je le connaissais depuis très longtemps, quand j'étais responsable chez Renault. C'est quelqu'un de très à l'écoute dans les moments difficiles".

François de Rugy, président de l'Assemblée nationale a salué sur Twitter "une grande voix de la #CGT et du syndicalisme français". Le Parti socialiste évoque "un acteur du combat social".

