Comment manger mieux sans dépenser plus ? Dans le sud-manche, à Mortain, des familles vont participer à un défi : augmenter leur consommation de produits bio et locaux sans augmenter leur budget courses.

Mortain, France

Acheter bio pour les consommateurs c'est souvent plus cher et consommer local plus chronophage. Alors où est la vérité ? Dans nos assiettes ou dans nos têtes ? Mortain veut le savoir et lance donc son Défi Familles. Jusqu'à ce vendredi des foyers sont appelés à s'inscrire pour participer entre avril et novembre prochain à un challenge : augmenter la consommation de produits bio et locaux sans augmenter le budget courses. Personnes seules, couples avec ou sans enfants, tout le monde peut participer. Aurélie Duport du Centre Social Forum du Mortainais s'occupe de ce défi familles : "c'est une compétition entre familles qui seront divisées en équipes. Elles auront 3 relevés d'achats à faire entre avril et novembre. Ils doivent tout noter : si c'est un don, où cela a été acheté, pour combien de personnes ect...Il y aura aussi des ateliers jardinage, culinaires pour apprendre à cuisiner de saison, des visites d'exploitation Bio"

La famille la plus bio et locale sera ensuite récompensée et il faudra aussi tirer un bilan de cette opération. En attendant vous pouvez toujours vous inscrire. Le défi débutera le vendredi 13 avril pour s’achever en novembre prochain.

Incriptions jusqu'à vendredi 16 mars. Informations au Centre Social Forum du Mortainais au 02 33 19 08 98

www.famillesaalimentationpositive.fr