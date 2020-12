Morvan : les sapins de Noël convoitent un important label européen

Les sapins de Noël du Morvan convoitent le label IGP : indication géographique protégée. Première région productrice de sapins de Noël le Morvan et ses producteurs souhaitent ardemment faire reconnaître leur savoir-faire.

Naudet et Bonoron à la baguette

Ils sont 15 producteurs du Morvan a se lancer dans cette démarche de labellisation. Parmi ces producteurs engagés, figurent des poids-lourd de cette culture : Frédéric Naudet premier producteur de sapins de Noël de France avec 400 000 unités commercialisées chaque année et dont l'entreprise éponyme est basée à Leuglay en Côte-d'Or ou encore Jean-Christophe Bonoron de Montsauches-les-Settons dans la Nièvre. Ce dernier fournit chaque année le sapin de l'Elysée, il est aussi président de la future IGP.

C'est le sapin de Noël de Jean-Christophe Bonoron (g.), producteur dans le Morvan, qui trônera dans la cours d'honneur de l'Élysée. Il est accompagné de l'Icaunais Frédéric Naudet (d.), président de l'Association française du sapin de Noël naturel. © Radio France - Nicolas Fillon

Ce genre de raisonnement ne tient pas debout

Une façon de tourner définitivement la page du "sapin bashing" après la sortie très remarquée du maire de Bordeaux il y a quelques semaines ? Jean-Christophe Bonoron. "Il n'y pas eu de sapin bashing, vous savez il s'agit plus de démagogie qu'autre chose car à ce moment là on pourrait dire que les tonneaux à Bordeaux, sont aussi du bois mort. Cela ne tient pas debout ce genre de raisonnement."

Nos sapins servent de refuge aux insectes

Jean-Christophe Bonoron explique que les producteurs de sapins ne pratiquent pas la déforestation pour assurer l'avenir de leurs cultures. "Ce sont des cultures qui sont raisonnées en plus nous avons de très bons résultats au niveau de l'impact carbone et ils servent de refuge pour les insectes et les oiseaux".

L'Europe tranchera

Un dossier vient d'être déposé à l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. Si nos producteurs devaient obtenir ce label, ce serait la première IGP en Europe délivrée à des sapins. Alors IGP ou pas ? Au final, c'est l'Europe qui aura le dernier mot. Les professionnels du secteur espèrent vendre leurs premiers sapins labélisés d'ici l'an prochain. Cette filière génère un chiffre d'affaires de 17 à 20 millions d'euros par an.

Retrouvez notre dossier + info ce lundi 14 décembre 2020 sur l'antenne de France Bleu Bourgogne dans le journal de 6H30 et aux alentours de 8H40 (98.3 ou 103.7)