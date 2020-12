Morvillars : Elle demande au Père Noël la réouverture de son bistrot

Valérie Haumesser et son mari gèrent le Café du Cheval Blanc à Morvillars, dans le territoire de Belfort. Elle a envoyé une lettre au Père Noël pour demander la réouverture le plus vite possible.

"Pour la première fois à 57 ans je t'écris et ce n'est pas seulement en mon nom mais pour tous les Bistrotiers, Restaurateurs et Tenanciers de discothèques."

Le week-end dernier, Valérie Haumesser a glissé son courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël, installée à Morvillars. Elle l'a aussi publié sur la page Facebook de l'établissement.

"On veut juste accueillir nos clients"

"Moi j'ai la chance d'être propriétaire et de me verser un loyer à moi-même, donc je ne suis pas en difficulté. Mais je suis solidaire de toute la profession" développe-t-elle au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard.

Elle ne comprend pas la fermeture des cafés et restaurants, "alors que le métro fonctionne, les grandes surfaces fonctionnent, les commerces non essentiels ont rouvert...En fait quasiment tout le monde a rouvert, sauf nous. Pourtant on n'est pas plus "cluster" qu'un autre."

Valérie Haumesser a choisi ce métier pour le contact humain, et voir l'établissement vide est un crève-cœur. Elle a donc transformé le lieu en boutique éphémère. Tout le mois de décembre, des artistes et artisans se sont relayés. "Au moins il y avait de la lumière, ça m'a fait plaisir."

Le bar est transformé en boutique éphémère - Valérie Haumesser

Elle assure aussi un service de vente à emporter, mais ça ne remplit pas la caisse : "D'ordinaire, les repas c'est 7 à 8% du chiffre d'affaires". Alors elle espère surtout reprendre normalement son activité : "On veut juste accueillir nos clients."

Le Père Noël, ultime recours

Cette lettre au Père Noël, "c'est une manière poétique de faire passer un message" explique la gérante du bistrot. Elle porte un regard désabusé sur la politique du gouvernement, qui ne prévoit pas une réouverture des bars et restaurants avant le 20 janvier. " En attendant nous sommes obligés, tous les mois, de nous humilier à faire des demandes de subventions. C'est terrible. Ce ne sont pas des aides dont nous avons besoin. Nous voudrions juste pouvoir travailler."

Alors Valérie Haumesser compte sur la magie de Noël : elle espère trouver une date de réouverture rapide au pied du sapin.