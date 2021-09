Morvillars lance la cantine scolaire à 1 euro pour les familles modestes

Réouverture d'une cinquième classe dans l'école primaire, inauguration de nouveaux espaces de jeux extérieurs, lancement de la cantine à 1 euro. La maire de Morvillars, Françoise Ravey, aimerait des rentrées comme celle-là plus souvent. "On est très content de rouvrir nos portes", lance-t-elle.

Lutter contre la paupérisation

Le prix de la cantine passe de 5 euros 30 en moyenne à 1 euro pour les familles défavorisées. "Ce n'est pas uniquement pour les familles à très très bas revenus, mais pour des familles à revenus modestes", précise Jean-Christophe Poinas, adjoint aux affaires scolaires. "On est sur un quotient familial inférieur à 1179 euros, ce qui correspond à une partie de la population de Morvillars. On a une vraie paupérisation et c'est aussi pour cela qu'on est rentré dans cette démarche-là", explique-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mathieu Gatineau, sous-préfet du Territoire de Belfort, veut convaincre d'autres communes rurales de participer. "27 communes sont éligibles, mais on espère aujourd'hui, en en faisant parler, que d'autres communes relèveront le défi parce que c'est relativement simple à mettre en œuvre", estime-t-il. La mairie de Morvillars se dit prête à conseiller toutes les équipes municipales intéressées.