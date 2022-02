Moselle : appel à la solidarité après le cambriolage d'une brasserie artisanale peu avant son ouverture

La brasserie artisanale Green Dogs Beer, créée à Gorze début 2020, avait pris ses quartiers dans le centre de Metz, rue Harelle, et était sur le point de s'agrandir encore, avec l'ouverture imminente de sa brasserie au sein de la Rotonde, à la ZAC de Moulins-lès-Metz.

Mais il y a quelques jours, elle a été victime d'un cambriolage dans ces nouveaux locaux. Tout le matériel a disparu : "Frigos, lave-vaisselle, machine à glaçons, tireuses, fûts... Au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte qu'il manquait de plus en plus de choses", témoigne Frédéric Degli, l'un des quatre associés. Le préjudice est estimé à 12.000 euros de matériel tout neuf, qu'il va falloir racheter.

A quelques semaines de l'inauguration

C'est d'autant plus rageant que la brasserie a fait face à de nombreux imprévus et retards, ces derniers mois, à cause des travaux de la Rotonde. La date de l'inauguration avait été plusieurs fois reportée. La dernière arrêtée était le 15 mars prochain. "Depuis le mois d'octobre, nos machines de production sont là. On paye un crédit. On paye le salaire de notre brasseuse professionnelle Laura, alors qu'elle ne peut peut pas produire sur ses machines", explique Frédéric Degli.

Les pertes s'élèvent à 2.500 euros par mois. "On divise la note en quatre, et chaque associé met de son propre argent. Ce cambriolage en plus... Moralement, ça commence à faire beaucoup". Les quatre gérants ont bénéficié de quelques aides, mais ont surtout emprunté. Cette dépense supplémentaire et conséquente menace donc l'avenir de toute la structure.

Cagnotte en ligne, appel à la solidarité

Autre difficulté : une assurance avait bien été souscrite, mais en mode "travaux", puisque la production n'avait pas encore commencé. Les associés ne seront donc couverts et remboursés par leur assureur qu'à hauteur de 8.000 euros.

La brasserie Green Dogs Beer avait lancé une cagnotte en ligne, sur le site KissKissBankBank, quelques jours avant le cambriolage, pour faire face à une nouvelle facture en lien avec les travaux de la Rotonde. Désormais, elle servira à racheter le matériel volé. Les quatre associés mosellans lancent donc un appel aux bonnes âmes qui voudraient y participer : elles seront remerciées sous forme de goodies ou de bières offertes, selon le montant versé. Elle a déjà recueilli plus de 1.800 euros.