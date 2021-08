Moselle : Avec le pass sanitaire, les clients des agences de voyages privilégient les destinations en Europe

Les agences de voyage ont repris du service en Moselle après que la pandémie a considérablement freiné leur activité depuis plus d'un an. La généralisation du pass sanitaire en Europe amène les voyageurs à privilégier les séjours sur le Vieux Continent.

Les mosellans retrouvent peu à peu le goût du voyage après plus d'une année marquée par les restrictions de déplacement. Si les niveaux de fréquentation dans les agences de voyage sont encore loin de ceux d'avant la pandémie, les voyageurs sollicitent à nouveau les courts séjours en Europe pour les vacances.

« Êtes-vous vacciné ? », fait désormais partie de la série de traditionnelles questions que peut poser Florence Desgorces , responsable de l'agence de voyages Havas à Metz, à ses clients. Alors que le secteur du tourisme a été particulièrement touché par la crise, quasiment à l'arrêt pendant les confinements successifs, il retrouve enfin des couleurs : « On a de la demande, car les gens ont quand même envie de partir prendre le soleil. Cette année ce qui a bien marché c'est la Grèce, la Croatie, l'Espagne … » témoigne la responsable.

L'Europe privilégiée

Depuis le début de la crise sanitaire et selon les niveaux de circulation de l'épidémie, chaque pays définit ses propres règles d'entrée et de sortie sur son territoire. En Europe, la généralisation du pass sanitaire permet néanmoins d'harmoniser un peu les conditions de voyage.

Le gouvernement a tout de même encouragé les gens à rester en France. Mais on a quand même fait quelques dossiers, et les gens ont une envie de partir. Florence, Havas Voyages

Parfois, quitter la France est une meilleure solution pour profiter pleinement de ses congés , comme pour Joséphine, habitante de Talange : « Je n'ai pas encore ma deuxième dose de vaccin. Comme en France le pass sanitaire va être obligatoire dans les hôtels et les restaurants, j'ai cherché une destination où je pourrai tranquillement être hébergée et nourrie ! » , explique-t-elle. Elle vient de valider un départ pour l'Italie trois jours plus tard, pour son mari et elle, en séjour organisé avec l'agence Royer Voyages.

Pour Fréderic Heyer, qui organise leur séjour, c'est un cas assez classique : « On a vendu de tout cette année, du transport aérien, du transport routier. Ce qui change, c'est que l'on a plus de reservation en dernière minute, comme dans ce cas, pas forcément sur des mois à l'avance, et en privilégiant l'Europe », explique-t-il.

Vérifications quotidiennes

La nouvelle bible des agents de voyage, c'est le site du Ministère des Affaires étrangères, qui permet de prendre connaissance des conditions d'accès à chaque pays : « Avant on informait sur les conditions douanières, maintenant on informe sur les conditions sanitaires » , commente Florence Desgorces.

Sur ce point, les agences ont une carte à jouer pour mieux organiser les voyages de leurs clients en fonction des contraintes du moment: « On a la chance d'être dans une région frontalière avec beaucoup de départs du Luxembourg et de l'Allemagne , qui n'ont pas forcement classé les pays de la même façon que la France , donc beaucoup de clients partent de là-bas » ajoute-t-elle.

Cela reste des formalités tout à fait gérables - Joséphine, une cliente

Pour leur séjour en Italie, Joséphine et son mari devront se munir d'un test-PCR négatif au départ et au retour, et d'un formulaire de santé attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes du Covid-19 : « cela reste des formalités tout à fait gérables malgré tout, et ça nous permet de décompresser une semaine », témoigne la cliente.

Tous ceux qui avaient vraiment envie de partir l'ont fait - Florence, Havas Voyages

Selon la responsable de l'agence Havas, « tous ceux qui avaient vraiment envie de partir l'ont fait » : la plupart de ses clients candidats au départ sont vaccinés et, dans le cas contraire, peuvent toujours passer des tests PCR avant le départ et au retour pour passer des vacances presque « comme avant ».