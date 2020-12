Moselle : des éoliennes sur le lieu de mémoire du Ban-St-Jean ?

Au Ban-St-Jean, sur la commune de Denting, un projet éolien provoque l'ire de la population. Le lieu, ancien camp de prisonniers où ont péri des milliers de Russes et d'Ukrainiens pendant la seconde guerre mondiale pourrait accueillir des éoliennes.

Après guerre, on retrouve au Ban St Jean 23.000 corps, des Russes, des ukrainiens morts sur place, en travail forcé. Ce lieu est le plus grand mouroir nazi de France.

En 2012, une stèle est érigée sur le site. Pour ne jamais oublier. Le site appartient à la mairie de Denting depuis l'année 2000, cédé pour un euro symbolique.

Le maire veut exploiter les quelques 100 hectares a en créant un parc éolien

Ce qu'il faut comprendre c'est que ce projet est loin, très loin d'être abouti. Déjà en 2018, le dossier comprenait huit éolienne puis face au refus de la préfecture, six, finalement seulement trois éoliennes sont prévues sont prévues dans le dossier qui est à ce jour, en tout début d'instruction.

Alors, avant de voir des éoliennes sur ce terrain, il y a encore du chemin à parcourir. Le lieu est classé site archéologique, donc si le projet est validé, il y aura des fouilles, pour être sûr de ne pas construire sur une fosse commune, des études d'impact et de faisabilité. La députée LREM de Moselle, Hélène Zannier, estime, qu'il y en a encore pour un an, au moins.

Cette dernière s'est entretenue hier avec la ministre Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, pour trouver un moyen de concilier devoir de mémoire, et enjeux économiques et énergétique.

La députée espère trouver un compromis entre les associations opposées au projet, et la mairie.