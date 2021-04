Moselle : face à une pénurie de certains matériaux, l'inquiétude des entreprises du BTP

Une explosion de 50% du prix de l'acier, une hausse de 28% pour le cuivre et 22% pour le zinc selon la Fédération du BTP. Depuis un an, les entreprises du bâtiment, dont celles installées en Moselle, doivent composer avec de très fortes augmentations des prix des matériaux de construction. Les métaux ne sont pas les seuls concernés, puisque le bois, les produits plastiques ou les isolants ont également vu leur prix atteindre des sommets.

à lire aussi La Nouvelle Eco : entre pénuries et hausses des coûts des matières première, les inquiétudes du BTP

Dans l'entreprise de plâtrerie d'Angelo Nespola, à Woippy, les stocks de matériaux sont surveillés d'encore plus près qu'avant. Au quotidien sur ses chantiers, il utilise des métaux, isolants et cartons dont les prix sont devenus très élevés, et en perpétuelle augmentation : "nos fournisseurs nous donnent un prix qu'ils assurent pendant quinze jours ou un mois. Mais ils sont clairs sur le fait que le vrai prix sera fixé à la réception du produit. On est sur quelque chose de complétement dérégulé, complètement instable, et on ne peut pas se le permettre."

"En raison de la crise, la production en Europe et ailleurs a baissé."

Ces pénuries de matériaux impactent les chantiers en cours. Les contrats ont été signés il y a six mois ou un an, alors que les prix étaient plus bas. Conséquence, le plâtrier ne s'y retrouve plus : "on perd de l'argent. Le constat est clair, on ne pourra pas continuer à envoyer nos gars sur les chantiers pour perdre de l'argent tous les jours."

Au delà de l'aspect financier, les entreprises ont aujourd'hui du mal à se fournir en matériaux. Pierre Schaeffer est le président de la Fédération BTP Moselle : "on a du mal à s'approvisionner, les fournisseurs ne sont pas en mesure de subvenir à nos commandes." Une pénurie qui est selon lui une conséquence de la crise sanitaire : "En Chine et aux Etats-Unis, l'économie repart. Ils ont une forte demande d'acier et ça a une incidence sur nous. Peut-être aussi qu'en raison de la crise, la production en Europe et ailleurs a baissé."

Vers des contrats renégociés ?

Seule solution pour que les entreprises du secteur s'en sortent, selon le président de la Fédération BTP Moselle, renégocier les contrats : "nos marges sont relativement réduites. On ne peut pas assumer les hausses de prix. On aimerait bien que dans les marchés publics et privés les prix soient réactualisés."

Mais Pierre Schaeffer assure que pour le moment, les chantiers des particuliers, généralement beaucoup plus modestes, ne sont pas concernés par ces hausses de prix.