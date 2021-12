Amazon : l'entrepôt d'Augny en Moselle est en plein rush de Noël

L'énorme hangar d'Amazon à Augny, en Moselle, tourne à plein régime à l'approche de Noël. Une période de rush, qui s'accélère surtout lors des deux dernières semaines avant le jour J : le 25 décembre. La demande en colis double et les effectifs de l'entrepôt également, pour atteindre plus de 1.000 salariés, dont 500 intérimaires appelés en renfort.

Les salariés sur le pont

Placés debout sur des plateformes de tri, les salariés font face à quelques 3.000 robots, chargés d'articles en tout genre. Il faut alors les saisir en fonction d'un ordre d'arrivage précis pour ensuite les dispatcher dans différentes caisses. Un geste répétitif qui va augmenter à l'approche des fêtes de fin d'année. "Dans les jours qui suivent cela va être de plus en plus dur, on va devoir faire plus d'articles à l'heure, actuellement j'en fais 350 à l'heure", décrit l'un des salariés, postés devant les robots. Une cadence qui s'accélérer avec Noël, "je pense que cela va être 380, 400", ajoute le jeune homme.

Plus loin, un autre espace du hangar est consacré à l'emballage des colis. Les boites arrivent sur des tapis roulant. Les intérimaires les saisissent, les scannent et les placent dans des cartons ou enveloppes en fonction de leurs tailles. Une fois empaquetés, les articles commandés, partent en direction des camions de livraison. Une tache qui nécessite une formation de quatre semaines sous les yeux des instructeurs : "On leur dit de faire attention sur la qualité et la productivité, produire au-dessus des quotas par heure, entre 90 à 100 colis un peu près."

Si cet objectif n'est pas atteint, les supérieurs donnent alors des conseils et des instructions : "On attend d'avoir le bon timing de productivité", ajoute l'instructeur, qui assure que cela se fait dans le dialogue. Malgré les témoignages, la direction insiste : il n'y a pas de "quotas" à Amazon.

"Il n'y a pas de : "On doit faire tant de colis à l'heure", si quelqu'un a des difficultés, c'est plutôt du coaching. Est-ce que la personne a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir du succès à livrer nos clients à temps, assure Angeline Bilodeau, la directrice générale du site, avant d'ajouter : ce n'est pas la vieille méthodologie qu'on voyait dans les usines, il y a plusieurs années."

Répondre à l'attente de la clientèle

Amazon promet une livraison rapide à ses clients. Un engagement que l'entreprise veut atteindre, même à la veille de Noël. "Les gens sont habitués à avoir la commande le jour suivant alors cela reste intense jusqu'au dernier jour", décrit Angeline Bilodeau. Une phase sous tension pour remplir la hotte du Père Noël. "Là, c'est plus critique, quand quelqu'un commande, il reçoit le 26 au lieu du 24... Non. Donc c'est un peu plus critique", observe Pierre Louis, le directeur des opérations.

Face à l'augmentation de cette demande, l'entreprise assure que l'augmentation du rythme est minime et reste absorbée par le doublement des effectifs. Les 500 intérimaires ne seront pas de passage. Ils pourront rester, même après la période de Noël, annonce la direction. Le site d'Amazon de Augny, lancé en août dernier, pourra accueillir jusqu'à 3.000 salariés lors des pics d'activité.