Moselle : le restaurateur qui voulait rouvrir le premier février renonce

Il avait promis qu'il ouvrirait son restaurant le premier février, pour protester contre les mesures gouvernementales... Finalement, le restaurateur d'Algrange Marc Impagliazzo renonce, face au risque : "Ceux qui décident d'ouvrir s'exposent à des sanctions administratives ou autres qui peuvent aller très loin". Il explique qu'une fermeture administrative au moment de l'autorisation de rouvrir coulerait son établissement, et précise : "On n'a pas l'adhésion de suffisamment de restaurateurs. Certains ont peur, d'autres ne veulent pas tout relancer pour un seul service, on n'est vraiment pas assez nombreux pour lancer l'opération du premier février !"

L'initiative était partie d'un restaurateur du Doubs, qui lançait un appel national. A Nice, un restaurateur a d'ailleurs bravé l'interdit, il a servi une centaine de personnes, ce mercredi midi, et s'est retrouvé en garde à vue.

Plus de 500 réservations enregistrées : "Un truc de fou !"

Le restaurateur mosellan, lui, préfère positiver : "j'ai reçu plus de 500 réservations pour le premier février, c'est un truc de fou ! Ça montre bien que les gens en ont marre. Le point positif, c'est vraiment l'adhésion des clients !" La médiatisation de son projet lui a aussi permis de faire passer un message : "ça m'a permis d'être en contact avec les services de Bercy, le cabinet de Bruno Le Maire. Est-ce qu'ils vont entendre ? Je ne sais pas, mais ils savent que derrière, il y a des gens qui sont prêts à aller beaucoup plus loin. On ne va pas pouvoir rester longtemps comme ça".

Le patron du Loft prévient que s'il ne se passe rien dans les prochaines semaines, par exemple des aides plus adaptées à chaque situation, il rouvrira quand même ses portes parce qu'il n'aura alors "plus rien à perdre".