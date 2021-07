Moselle : le Secours Populaire recrute des bénévoles

Danielle, bénévole de l'antenne messine et Marie Françoise Thull, présidente de la Fédération du Secours populaire en Moselle

Le Secours Populaire vient de rouvrir son antenne thionvilloise, restée fermée pendant près d'un an après que les bénévoles ont déserté en raison de la crise sanitaire. L'association lance un appel aux volontaires pour les rejoindre : les jeunes sont particulièrement bienvenus.

Les risques de santé liés à la pandémie de coronavirus avaient découragé certains bénévoles de l'antenne thionvilloise, engagés depuis de nombreuses années. L'association avait été contrainte de fermer les locaux pendant presque un an, et vient de repartir avec une toute nouvelle équipe : « Les besoins sont nombreux » commente Marie-Françoise Thull, présidente de la Fédération du Secours populaire en Moselle.

Accompagnement global des familles

L'association, qui estime qu'entre 30,000 et 35,000 foyers dépendent de l'aide alimentaire qu'elle fournit en Moselle, ne cherche pas seulement des profils de « manutentionnaires » pour distribuer des colis : « L'aide alimentaire est un point d'entrée », rappelle Marie-Françoise Thull. Parmi les bénéficiaires, des foyers en difficulté, des mères célibataires, des migrants mais aussi des étudiants, qui sont environ 700 cette année à bénéficier du soutien de l'association.

« C'est vrai qu'on demande beaucoup au Secours Populaire, ce n'est pas juste distribuer des boîtes de conserves, c'est prendre en charge la personne de manière globale. Leur proposer des accès au droit, à la culture ou aux loisirs, que souvent elles n'ont pas, et essayer de leur redonner confiance. Donc cela demande un investissement », explique la présidente de la Fédération en Moselle.

Les bénévoles du Secours Populaire peuvent s'appuyer sur l'institut de formation de la Fédération pour participer à son projet de lutte contre la pauvreté.

Une antenne spéciale Pop'jeunes

Depuis les confinements successifs, l'association a bénéficié d'un élan de solidarité. Beaucoup de partenaires ont fait des dons et des personnes parfois moins occupées sont venues donner de leur temps. Parmi elles, beaucoup de jeunes. À tel point que l'association a crée une antenne spéciale, appelée "Pop' Jeunes".

Quel que soit l'endroit où l'on est, on peut faire bouger les lignes et avoir un impact sur la personne humaine en face de nous.

Cette expérience a suscité des vocations chez certains d'entre eux : « Au début ils arrivaient juste avec leur bonne volonté, et maintenant ils nous disent : "cela a changé ma vie". Ils se rendent compte que quel que soit l'endroit où l'on est, on peut faire bouger les lignes et avoir un impact sur la personne humaine en face de nous » rapporte Marie-Françoise Thull.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre l'association, vous pouvez contacter le siège mosellan au 03 87 75 11 22, leur écrire, ou leur rendre visite aux heures d'ouverture au 12, rue des Ossons à Metz.