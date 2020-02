Moselle : les habitants de Gondrexange peuvent de nouveau retirer de l'argent dans leur village

Sept ans qu'ils n'avaient plus de banque ni de distributeur de billets. Les habitants de Gondrexange ont enfin retrouvé un moyen de retirer de l'argent dans leur village, grâce aux boulangers. Jean et Luc Klein ont repris le seul commerce du village, la boulangerie-épicerie "l'Ami du Pain", il y a presque deux ans et propose donc désormais un nouveau service : le retrait d'espèces, de 20 à 100 euros.

"C'est un gros dépannage"

Christine, habitante de Gondrexange depuis plus de dix ans, ne prend plus sa voiture pour aller à la banque. Elle a juste à traverser la rue : "tout ce que je peux faire sur place, je le fais. Donc maintenant je ne retire mon argent que par chez eux." Une aide bienvenue aussi pour une de ses voisines, Lucienne, 81 ans. "La banque nous manque énormément, on est obligés d'aller loin pour chercher de l'argent, alors tant que je peux rouler, ça va mais un jour ou l'autre, il faudra arrêter ! " raconte-t-elle.

Ils étaient obligés de se déplacer jusqu'à Lorquin , au moins à sept minutes en voiture. Jean Klein, co-propriétaire de l'Ami du Pain

Et elle est loin d'être la seule. À Gondrexange, il y a beaucoup de personnes âgées. "Tout le monde n'a pas de voiture et elles sont surtout plus beaucoup plus habituées à payer en espèces" ajoute Jean Klein, l'un des co-propriétaires.

Jean et Luc Klein, repreneurs de la boulangerie-épicerie de Gondrexange © Radio France - Soisic Pellet

Pas de frais

En réalité, le boulanger avait déjà mis en place ce système : "beaucoup nous demandaient, quand ils passaient leur carte de crédit, si on pouvait rajouter 15, 20 euros sur la note et leur donner en liquide" explique Jean Klein. Sauf que ce système D engendrait des frais pour eux.

Seul hic en revanche pour le moment, c'est que le retrait est réservé aux clients du Crédit Agricole. L'objectif donc : tenter de l'élargir à tout le monde.