Moselle : les résultats des contrôles fiscaux ont bondi de plus de 50% en deux ans

L'augmentation des contrôles fiscaux a porté ses fruits en Moselle : leurs résultats ont augmenté de 58% en deux ans, passant de 45,6 millions d'euros en 2019, à 72,3 millions cette année annonce ce mardi 14 décembre les finances publiques. Les 110 agents du département sont notamment mobilisés sur les transactions avec les pays frontaliers, comme le Luxembourg et l'Allemagne.

Doublement des contrôles en six ans

Le nombre de contrôles fiscaux a doublé en Moselle en six ans. Une progression de 76% sur les résultats, "nous avons récupéré plus d'argent et nous avons déposé des plaintes pénales plus importantes", décrit Pascal Maron, responsable de la division contrôle fiscal à la direction départementale des finances publiques du département.

Plus il y a de transaction internationale, plus le risque d'évasion fiscale est aussi important" - Pascal Maron, responsable de la division contrôle fiscal à la direction départementale des finances publiques du département.

Cette hausse des résultats ne signifie pas qu'il y a plus de fraudeurs, et il est difficile de connaitre avec précision la part des contribuables qui ne payent pas correctement leurs impôts. "Le but n'est pas d'augmenter les contrôles, mais de couvrir le mieux possible le tissu et d'éviter les problématiques d'évitement du paiement spontanés de l'impôt", ajoute Pascal Maron.

Géographie spécifique

La Moselle a comme particularité d'être limitrophe à deux pays européens. Il n'est donc pas rare que les agents des finances publiques demandent de l'aide à leurs homologues luxembourgeois et allemands. Le département regroupe à lui seul 10% des demandes de renseignements et d'assistance internationale au recouvrement déposées en France. "Plus il y a de transaction internationale, plus le risque d'évasion fiscale est aussi important", note Pascal Maron, qui collabore avec les autres pays pour confronter les données internes et externes.

Miser sur la "bonne foi" des contribuables

Les agents des finances publiques ne font pas que traquer les fraudeurs. Ils misent de plus en plus sur une seconde chance, accordée aux contribuables de "bonne foi". "Nous préférons de loin proposer à un contribuable de régulariser sa situation plutôt que d'engager une procédure longue et couteuse", défend Etienne Effa, directeur des finances publiques de Moselle. Cette régularisation est possible à tout moment, même lors d'un contrôle fiscal. L'intérêt de retard est réduit de 30%, au lieu de 50% en cas de régularisation spontanée.