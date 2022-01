Les impôts poursuivent leur réorganisation de leur réseau dans les secteurs de Faulquemont, Château Salins-Sarrebourg , Fontoy-Audun et Aumetz.

Moselle : les services des impôts déménagent à Faulquemont, Château Salins-Sarrebourg, Fontoy-Audun et Aumetz

La réorganisation du réseau des finances publiques se poursuit dans les secteurs de Faulquemont, Château Salins-Sarrebourg , Fontoy-Audun et Aumetz. Depuis le 1er janvier 2022, de nouveaux lieux d'accueil du public sont ouverts. Ces modifications ont pour but de "d’apporter un meilleur service de proximité aux citoyens et élus locaux du département", explique les services des finances publiques dans un communiqué.

Nouveau lieu d'accueil à Faulquemont

Sur le territoire comptable de la trésorerie de Faulquemont, depuis le 1er janvier 2022, un nouveau lieu d’accueil du public est ouvert dans les locaux de la mairie tous les lundi et mercredi après-midi de 13h30 à 16h30, à la place de l'ancienne trésorerie. Il sera possible de poser des questions à un agent des finances publiques ou effectuer des démarches sur l’ensemble des missions de l’administration des finances publiques, notamment dans le domaine fiscal.

Parallèlement, le réseau des points de paiement de proximité se déploie sur le secteur de Faulquemont. Désormais, le paiement des factures des finances publiques (cantine, eau, factures d’hôpital, amendes, impôts, etc.), en espèces (jusqu’à 300 €) ou par carte bancaire, est désormais possible auprès des buralistes habilités :

Faulquemont : PRESSE LAFFITTE 11 Rue de Metz et TABAC IDEE FIX 39 Rue de Metz

PRESSE LAFFITTE 11 Rue de Metz et TABAC IDEE FIX 39 Rue de Metz Créhange : TABAC l’Émeraude 62, rue des Cévennes

TABAC l’Émeraude 62, rue des Cévennes Longeville les St-Avold : TABAC Pajot 4, rue du général de Gaulle

Parallèlement, les activités de gestion (paiement des salaires des agents territoriaux, paiement des factures des fournisseurs des collectivités locales, tenue de la comptabilité, recouvrement des impayés, etc.) des collectivités locales réalisés à la trésorerie de Faulquemont vont être regroupés au sein d’un service spécialisé sur la gestion comptable à Saint-Avold.

Nouveaux services de proximité à Fontoy, Aumetz et Audun-le-Tiche

En lieu et place de l'ancienne trésorerie, des nouveaux lieux d’accueil du public seront ouverts dans les locaux des mairies dans le secteur de Fontoy avec un agent des finances publiques :

Fontoy : les mercredis matin de 9 h à 12 h

les mercredis matin de 9 h à 12 h Aumetz : les vendredis matin de 9 h à 12 h les semaines paires

les vendredis matin de 9 h à 12 h les semaines paires Audun-le-Tiche : les vendredis matin de 9 h à 12 h les semaines impaires

Parallèlement, le réseau des points de paiement de proximité se déploie sur le secteur de Fontoy/Audun. Désormais, le paiement des factures des finances publiques (cantine, eau, factures d’hôpital, amendes, impôts, etc.), en espèces (jusqu’à 300 €) ou par carte bancaire, est possible auprès des buralistes :

Aumetz : TABAC presse 2B rue St Martin

TABAC presse 2B rue St Martin Nilvange : Le Fontenoy 71 rue du Maréchal Joffre

Le Fontenoy 71 rue du Maréchal Joffre Hayange : Tabac de la gare 2, rue Pierre Mendès France

Tabac de la gare 2, rue Pierre Mendès France Audun-le-Tiche : habilitation prochaine de la MU presse 3, rue Maréchal Foch

Parallèlement, les travaux de gestion (paiement des salaires des agents territoriaux, paiement des factures des fournisseurs des collectivités locales, tenue de la comptabilité, recouvrement des impayés, etc.) des collectivités locales réalisés à la trésorerie de Fontoy vont être regroupés au sein d’un service spécialisé sur la gestion comptable à Hayange.

À Château-Salins, les activités de gestion déménagent à Sarrebourg

Les usagers du secteur de Château-Salins continuent d’être reçus dans les locaux de l’actuelle trésorerie de Château-Salins les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h.

A Château-Salins, depuis le 1er janvier 2022, les activités de gestion (paiement des salaires des agents territoriaux, paiement des factures des fournisseurs des collectivités locales, tenue de la comptabilité, recouvrement des impayés, etc.) anciennement exercées à la trésorerie de Château-Salins sont assurées par le service de gestion comptable de Sarrebourg.

Parallèlement, le réseau des points de paiement de proximité se déploie sur le secteur de Château-Salins. Désormais, le paiement des factures des finances publiques (cantine, eau, factures d’hôpital, amendes, impôts, etc.), en espèces (jusqu’à 300 €) ou par carte bancaire, est possible auprès des buralistes qui suivent :