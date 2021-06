Moselle : les soldes d'été avancés au 26 juin, pour coller aux dates luxembourgeoises

Les soldes d'été auront lieu à partir du 26 juin, en Moselle. Une date anticipée, pour s'aligner sur la concurrence luxembourgeoise. En effet, cette année, le gouvernement français avait annoncé reporter les soldes au 30 juin, mais les réductions commenceront à partir du 26 juin de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg.

Alerté par les commerçants et les élus locaux, la Préfecture de la Moselle a saisi le Gouvernement qui accepte de décaler la date de début des soldes, quatre jours plus tôt. Dans un communiqué, le représentant de l'Etat explique : "Sensible à la situation frontalière de la Moselle avec le Luxembourg, Laurent Touvet, préfet de la Moselle a proposé au Gouvernement d’aligner les dates des soldes en Moselle à celles du Luxembourg. Le Gouvernement y a répondu favorablement. Ainsi, les soldes d’été débuteront le 26 juin 2021".